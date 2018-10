Väčšina ľudí si myslí, že komunálni politici presadzujú svoje záujmy

Dve tretiny respondentov si podľa aktuálneho prieskumu myslia, že je potrebné posilniť verejnú kontrolu v samosprávach. Opačný názor má len štvrtina opýtaných.

Bratislava 14. októbra (TASR) - Ľudia pred blížiacimi sa novembrovými komunálnymi voľbami nehľadia na komunálnych politikov s dôverou. Necelé dve tretiny (60,9 percenta) si myslia, že starostovia a miestni poslanci pri rozhodovaní presadzujú v nejakej miere svoj súkromný záujem. Ukázal to septembrový prieskum verejnej mienky, ktorý pre mimovládnu organizáciu Transparency International Slovensko (TIS) zrealizovala agentúra Focus.



Viac ako 36 percent respondentov je presvedčených, že šéfovia samospráv niekedy presadzujú verejný, inokedy svoj súkromný záujem. Zatiaľ čo 34 percent ľudí si myslí, že starostovia, primátori a poslanci rozhodujú vo verejnom záujme, 24,4 percenta ľudí sa domnieva, že svoj súkromný záujem presadzujú vždy alebo väčšinou pred záujmami mesta či obce.



Rovnaký prieskum zrealizovala TIS s Focusom pred 15 rokmi. Reputácia komunálnych politikov odvtedy poklesla. V júli 2003 totiž videlo za ich prácou presadzovanie súkromného záujmu 56 percent ľudí.



Dve tretiny respondentov si podľa aktuálneho prieskumu myslia, že je potrebné posilniť verejnú kontrolu v samosprávach. Opačný názor má len štvrtina opýtaných.



Z prieskumu vyplýva, že občania si myslia, že vo všetkých základných oblastiach činnosti miest a obcí dochádza ku korupcii a klientelizmu.



Najhoršia situácia je pri obsadzovaní pracovných miest v samospráve, kde vládne korupcia a klientelizmus až podľa 48,8 percenta ľudí. Občania ďalej vnímajú korupciu a uprednostňovanie vo verejnom obstarávaní, stavebných konaniach, vydávaní rôznych povolení, predaji obecných pozemkov, prenájme obecných bytov a nebytových priestorov či pri predaji obecných bytov do osobného vlastníctva.



Najskeptickejší k práci radníc sú občania malých miest (2000-5000 obyvateľov). Tu vidí presadzovanie vlastného záujmu u komunálnych politikov 67,5 percenta ľudí. V malých obciach (do 1000 obyvateľov) je skeptická len necelá polovica, teda 48,4 percenta.



Z regionálneho hľadiska je najalarmujúcejšia situácia v Bratislavskom (70,7 percenta) a najuspokojivejšia v Prešovskom kraji (48,6 percenta ľudí). Najviac sklamaní sú voliči Kotlebovej Ľudovej Strany Naše Slovensko (79,8 percenta) a najviac dôverujú komunálnym politikom voliči KDH (50,4 percenta).



Aj napriek takémuto negatívnemu naladeniu prevláda na Slovensku spokojnosť so službami, ktoré poskytujú miestne samosprávy.



Spokojnosť podľa prieskumu prevažuje v štyroch z celkom siedmich oblastí. Najväčšia je s odvozom odpadu a s vodárenskými službami, kde je úplne alebo skôr spokojných dokopy 66,2 a 62,6 percenta ľudí. Najviac nespokojní sú ľudia s kvalitou ciest (46,9 percenta) a so zdravotnou starostlivosťou (38,8 percenta). Spokojnosť Slovákov sa od roku 2003 zvýšila vo všetkých oblastiach s výnimkou školstva.



Prieskum uskutočnila agentúra Focus v dňoch 18. až 25. septembra na reprezentatívnej vzorke 1015 respondentov.