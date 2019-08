PRIESKUM: Voľby by v auguste vyhral Smer-SD pred PS-Spolu a ĽSNS

Štvrté miesto má v augustovom prieskume KDH so 7,5 percenta.

Bratislava 9. augusta (TASR) - Ak by sa parlamentné voľby konali v auguste, s 21,8 percenta hlasov by v nich zvíťazila strana Smer-SD. Na druhom mieste by bola koalícia Progresívne Slovensko (PS) a Spolu - občianska demokracia so 14 percentami a tretia ĽSNS s 12,1 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus na vzorke 1020 respondentov.



Štvrté miesto má v augustovom prieskume KDH so 7,5 percenta. Nasleduje SaS a SNS, ktoré by získali zhodne po sedem percent. Na siedmom mieste by skončila Sme rodina so ziskom 6,3 percenta, nasleduje OĽaNO (šesť percent) a ako posledná by sa do parlamentu dostala vznikajúca strana Za ľudí (päť percent).



Do Národnej rady SR by sa nedostali strany Most-Híd so 4,7 percenta, SMK s 3,4 percenta a KSS s 1,2 percenta. Ostatné strany v prieskume získali štyri percentá.



V Národnej rade SR by Smer-SD obsadil 38 kresiel, koalícia PS a Spolu - občianska demokracia by získala 24 mandátov, ĽSNS 21, KDH 13, SaS a SNS by mali zhodne 12 kresiel, Sme rodina 11, OĽaNO desať a Za ľudí deväť poslancov.



Prieskum sa uskutočnil 1. až 7. augusta.