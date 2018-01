PRIESKUM: V januári by voľby vyhral SMER pred SaS a OĽaNO

Smer-SD by v parlamente získal 43 kresiel, SaS 22, OĽaNO-NOVA 19, Sme rodina Borisa Kollára 15. SNS by získala takisto 15 kresiel, ĽSNS 14, KDH 12, Most-Híd 10.

Bratislava 31. januára (TASR) - Ak by sa parlamentné voľby konali koncom januára, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 25,5 percenta. Ako druhá najsilnejšia by skončila SaS, podporilo by ju 13,1 percenta respondentov, tretie skončilo hnutie OĽaNO-NOVA s 11,4 percentami. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1012 respondentov uskutočnila agentúra Focus v dňoch 23. - 28. januára.



Na štvrtom mieste by skončila Sme rodina Borisa Kollára, hnutie by volilo deväť percent oslovených. Nasledujú SNS (8,6 percenta), ĽSNS (8,1 percenta), KDH (7,4 percenta), Most-Híd (5,7 percenta). Pred bránami Národnej rady SR by ostala SMK-MKP (3,9 percenta). Ostatné strany alebo hnutia by nezískali ani dvojpercentnú podporu.



Respondenti v prieskume odpovedali na otázku: "Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?"



Na voľbách by sa zúčastnilo 67,8 percenta opýtaných, 20,5 percenta respondentov by nešlo voliť a 11,7 percenta odpovedalo "neviem".