PRIESKUM: VOĽBY BY V JÚNI VYHRAL SMER PRED PS A SPOLU A ĽSNS

Správu aktualizujeme.

Bratislava 12. júna (TASR) - Ak by sa parlamentné voľby konali v júni, s 19,7 percenta by v nich zvíťazila strana Smer-SD. Na druhom mieste by bola koalícia strán Progresívne Slovensko (PS) a Spolu - občianska demokracia so 17,8 percenta hlasov a tretia ĽSNS s 12,5 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus na vzorke 1017 respondentov.