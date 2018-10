PRIESKUM: Slováci chcú lepší systém recyklovania. Čoho sa obávajú?

Väčšina slovenských respondentov (51 %) sa stavia negatívne k zvýšeniu ťažby dreva.

Bratislava 15. októbra (TASR) - Slováci by privítali lepší systém recyklovania materiálov, obávajú sa toxínov v kozmetike a jedle a negatívne sa stavajú k rozšíreniu ťažby dreva. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu, na ktorom spolupracovala aj Technická univerzita vo Zvolene. Prieskum sa v januári uskutočnil v USA, Brazílii, Číne, Švédsku a Nemecku, vo februári ho rozšírili aj na Slovensko a Taliansko. V každej krajine odpovedalo 500 respondentov.



Približne 64 percent oslovených Slovákov si myslí, že je potrebné vytvoriť efektívnejší systém recyklácie materiálov. Je to najviac spomedzi krajín, ktoré sa prieskumu zúčastnili. Recykláciu respondenti zo všetkých skúmaných krajín najčastejšie vybrali ako opatrenie, ktoré prispeje k udržateľnosti sveta. "Dokonca aj vo Švédsku, kde len jedno percento odpadu skončí na skládkach, by chcelo recyklovanie materiálov zjednodušiť a zefektívniť 30 percent respondentov," píšu autori výskumu, ktorých tento údaj podľa vlastných slov prekvapil.



Väčšina slovenských respondentov (51 percent) sa stavia negatívne k zvýšeniu ťažby dreva. Vyplýva to z odpovedí na otázku, ako by reagovali, ak by lesy hrali oveľa väčšiu rolu ako zdroj materiálu a vo veľkej miere by nahradili ropu, plast, sklo a kovy. Podobne negatívne sa k ťažbe stavajú aj v Brazílii (53 percent) a Taliansku (52 percent). Najpozitívnejšie zvýšenie uplatnenia lesov ako zdroja materiálu vnímajú vo Švédsku (62 percent pozitívne).



Podľa prieskumu má tretina Slovákov obavy o životné prostredie. Rovnaká časť respondentov sa tiež vyjadrila, že jej na životnom prostredí veľmi záleží. Napríklad v Brazílii odpovedalo, že im na životnom prostredí záleží, 64 percent respondentov, vo Švédsku len 17.



Tento postoj sa však nemusí prejavovať aj v spotrebiteľských voľbách. Na Slovensku si vždy alebo takmer vždy kupuje tovary šetrné k životnému prostrediu 22 percent respondentov, vo Švédsku len o percento menej. Najviac respondentov preferuje ekologické prostriedky v Číne (48 percent). Slováci a Taliani sa podľa prieskumu najviac obávajú výskytu toxínov v jedle a v kozmetike.