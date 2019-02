R. Raši: Primátor Rimavskej Soboty škodí mestu

Primátor Jozef Šimko spomenul, že je ochotný sadnúť si s Rašim za jeden stôl a otvorene sa porozprávať.

Rimavská Sobota/Jesenské 13. februára (TASR) – Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko (nezávislý) podľa názoru podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD) škodí svojmu mestu, má extrémistické názory a hlasoval proti rozvoju kraja, vláda ho preto teraz ani v budúcnosti nepozve na svoje výjazdové rokovania. Raši to uviedol po stredajšom výjazdovom rokovaní kabinetu v Jesenskom ako reakciu na otázku, prečo na rokovanie nebol pozvaný ani jediný primátor z okresu.



„Chcem sa spýtať, či je tu niekto z vás, kto by ho na rokovanie pozval. Človeka, ktorý v roku 2016 finančne podporil extrémistickú stranu s fašistickými prvkami, ktorý hlasoval proti rozvoju kraja za bývalého vedenia vyššieho územného celku (VÚC), ktorý zavolal ochranku, aby nepustila na rokovanie VÚC v Rimavskej Sobote nepohodlných novinárov, ktorý pozýval bývalého predsedu kraja z danej strany na rozličné podujatia,“ vymenoval Raši.



Dodal tiež, že za výber hostí bol zodpovedný prednosta rimavskosobotského okresného úradu Csaba Csízi ako šéf výboru pre najmenej rozvinuté okresy. „Aj keby však od neho prišiel návrh, aby sme primátora Rimavskej Soboty pozvali, tak ja by som ho vyškrtol. Tento kotlebovec tu nemá čo robiť. Škodí mestu tak, ako Kotleba škodil celému kraju,“ zdôraznil Raši. Primátora Hnúšte Romana Lebedu a primátorku Tisovca Irenu Milecovú však zaraďuje podľa vlastných slov do inej skupiny, a keď budú vo funkcii zorientovaní, vláda si ich vypočuje.



Ako pokračoval Csízi, v zozname hostí uprednostnili ľudí, ktorí zastupujú malé obce. „Doteraz sme to cítili, ako keby ich starostovia v našom regióne boli úplne vylúčení z toho procesu. Mysleli sme si, že už je načase, aby sme aj im umožnili stretnúť sa s čelnými predstaviteľmi tohto štátu,“ zdôvodnil Csízi, podľa ktorého rozhodol aj fakt, že v týchto dedinách žije asi polovica obyvateľov okresu.



Ako v reakcii uviedol Šimko, neočakával pozvanie na zasadnutie, keďže vládna koalícia sa ho bojí. „Boja sa, že Šimko tam príde a naloží im, pretože tie uznesenia, ktoré za posledné roky prijali, sú pre tento zaostalý región neúčinné a neriešia problémy jeho 83.000 obyvateľov,“ konštatoval primátor Rimavskej Soboty s tým, že podľa neho sa na základe akčného plánu v okrese nevytvorilo ani jedno pracovné miesto a neprišiel doň ani cent.



Šimko tiež spomenul, že je ochotný sadnúť si s Rašim za jeden stôl a otvorene sa porozprávať. „Ja nie som extrémista a nikdy som nebol. Ja si vážim Slováka, Maďara, Róma aj Žida. Ak sa pán Raši nebojí, nech si so mnou sadne, stretnime sa a ja mu to vytmavím, že tie opatrenia sú neúčinné,“ podotkol primátor s tým, že mestu i okresu škodí práve uznesenie vlády, lebo nič nerieši.



Nesúhlasil ani s názorom Rašiho, že primátori Hnúšte a Tisovca sa potrebujú vo funkcii zorientovať. „Lebeda z Hnúšte je skúsený, veď bol viceprimátor. Primátorka Tisovca je tiež skúsená v samospráve. A oni tam pozvú výber ľudí, ktorí sa boja povedať pravdu, že akčný plán je neúčinný,“ zakončil Šimko.