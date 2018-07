Primátori K8 chcú eliminovať dosah chodníkovej novely

Po utorkovom stretnutí v Bratislave dospeli k návrhu riešenia, ktorý chcú predostrieť premiérovi Petrovi Pellegrinimu.

Bratislava 10. júla (TASR) – Primátori slovenských krajských miest združených v K8 chcú eliminovať dosah novely zákona o pozemných komunikáciách, ktorá samosprávam navyšuje starostlivosť o zimnú údržbu chodníkov a spôsobuje aj procesné problémy. Po utorkovom stretnutí v Bratislave dospeli k návrhu riešenia, ktorý chcú predostrieť premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD). V blízkej dobe sa s ním stretne primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal. Bratislava totiž tento polrok prevzala vedenie združenia K8.



O presnom návrhu, akým spôsobom si slovenské mestá a K8 predstavujú vyriešenie problémov s takzvanou chodníkovou novelou, však primátori v utorok hovoriť nechceli. "Považujem za slušné najprv o tom oboznámiť premiéra. Prišli sme však k spoločnému návrhu a o ňom budeme informovať," povedal Nesrovnal. Chodníková novela je podľa primátora Bratislavy celoslovenským problémom, ktorý však pociťujú najmä väčšie mestá. Ako spresnil, novela prišla veľmi rýchlo uprostred rozpočtového obdobia a krajským mestám vznikajú procesné problémy so zabezpečením techniky, ľudí a zmluvných vzťahov.



Podľa primátora Nitry Jozefa Dvonča ťažkosti spôsobujú jednak časy, ktoré treba dodržať pri odstraňovaní snehu z chodníkov a taktiež sú tu technické a personálne problémy. "Pokiaľ ten zákon bude platiť a nebude mať nejaký odklad, tak budeme musieť túto situáciu riešiť. Pre nás je teraz dôležité, aby sme pripravili dôsledne podklady, ktoré potrebujeme k rokovaniu," skonštatoval. Primátori deklarujú, že zákon dodržať chcú, hľadajú ale cestu, akým spôsobom a čo najúčinnejšie to urobiť. Poukazujú pritom aj na rozpočty krajských miest, ktoré táto chodníková novela zaťaží ročne sumou 200.000 až 300.000 eur. "Nie je to však problém finančný, ale aj technický a personálny," podotkol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.



Primátor Trenčína Richard Rybníček dúfa, že argumenty, s ktorými príde bratislavský primátor za premiérom, uznajú aj poslanci v Národnej rade SR. Logistika, ktorú táto novela zavádza, je totiž podľa neho nerealizovateľná a primátori potrebujú čas si to celé premyslieť. "Ak si niekto myslí, že my dokážeme v priebehu 24 hodín pri kalamitnej situácii upratať cez 400 kilometrov chodníkov, ktoré Trenčín má, tak je to nezmysel," uviedol.



Chodníková novela zmenila od mája starostlivosť o obecné chodníky. Mnohé mestá a obce v nej vidia viaceré riziká. Táto povinnosť totiž prechádza zo správcov priľahlých budov na vlastníkov alebo správcov chodníkov, teda práve na samosprávy. Tie upozorňujú na dopady v rámci svojich rozpočtov či na pravdepodobné navyšovanie personálnych, technických a finančných kapacít.