Prípadnú kúpu televízie Markíza skupina Petra Kellnera nekomentuje

Bratislava 10. júla (TASR) – Investičná skupina PPF českého miliardára Petra Kellnera nekomentuje medializované informácie ohľadom rokovania so skupinou CME vo veci údajného predaja TV Markíza. Informácie označila za "špekulácie z trhu". Pre TASR to v reakcii uviedla hovorkyňa skupiny Jitka Tkadlecová.



Podľa informácií Denníka N sa predaj Markízy "nachádza v záverečnej fáze, v ktorej si kupujúci, čiže PPF, robí analýzu „due diligence“." To zahŕňa detailné preskúmanie hodnoty firmy, ktorú mal americký majiteľ CME údajne ohodnotiť na 300 miliónov eur.



TASR požiadala o stanovisko aj skupinu CME.