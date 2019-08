PRIPRAVUJEME: Relácia HLAVNÉ MESTO

Pripravujeme pre vás reláciu z plavby na Dunaji.

Bratislava 13. augusta (TABLET.TV) - Nábrežia Dunaja by sa mali stať kvalitným verejným priestorom pre všetkých, a nemali by skončiť v rukách developerov, ktorí im dávaju podobu newyorského Manhattanu. Myslí si to bratislavský primátor Matúš Vallo. Ako sa zmenia brehy Dunaja? Sledujte novú časť relácie Hlavné mesto na TABLET.TV už vo štvrtok 15. augusta.