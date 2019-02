Rezort spravodlivosti: Prísediacich na súdoch má byť menej

Novela má zúžiť činnosť prísediaceho, a tým by sa rozšírila možnosť rozhodovania samosudcu v trestnom konaní.

Bratislava 17. februára (TASR) - Pôsobenie prísediacich v trestných konaniach sa má zúžiť, posilní sa tým rozhodovanie samosudcu v nich. Zmeny má priniesť novela Trestného zákona, ktorú ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania.



Záujem o post prísediaceho v trestných konaniach je podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) minimálny, jeho absencia predlžuje súdne konania. "Teraz je to veľmi naširoko koncipované. Vo viacerých súdnych konaniach musíme obsadiť senáty s prísediacimi, čiže to ideme zúžiť. Keď dôjde k tomu, že prísediaci ochorie, nebodaj zomrie, tak súdy musia opakovať procesné úkony niekedy od začiatku. Takže je to element, ktorý nám aktuálne predlžuje súdne konania," uviedol pre TASR šéf rezortu.



Novela má zúžiť činnosť prísediaceho, a tým by sa rozšírila možnosť rozhodovania samosudcu v trestnom konaní. "Ideme to zúžiť len na prípady, kde laický element, čiže prísediaci, bude osožný na posúdenie toho-ktorého trestného činu a prípadu," uzavrel Gál.