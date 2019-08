Príspevok na zvýšenie finančnej gramotnosti učiteľov dostalo 26 škôl

Zoznam úspešných i neúspešných žiadateľov v rámci výzvy je zverejnený na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Bratislava 14. augusta (TASR) - Spolu 23 stredných škôl a tri základné školy uspeli v tomto roku so svojimi projektmi vo výzve zameranej na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.



Do výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu bolo doručených v tomto roku 53 žiadostí. "Päť projektov muselo byť vyradených z dôvodu nesplnenia podmienok. Odborná komisia napokon vybrala spomínaných 26 projektov, na realizáciu ktorých získajú školy príspevok od 1500 do 2000 eur," uviedol rezort školstva. Úspešným žiadateľom rezort školstva na tento účel rozdelí 50.000 eur.



Ministerstvo školstva zároveň avizuje, že všetky aktivity projektu musia byť ukončené do 30. novembra.



Zoznam úspešných i neúspešných žiadateľov v rámci výzvy je zverejnený na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.