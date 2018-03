Problém s posunom na letný čas sa môže prejaviť u citlivých ľudí

Od nedele 25. marca začne na území Slovenskej republiky platiť stredoeurópsky letný čas.

Bratislava 24. marca (TASR) - Migréna, nervozita, bolesť žalúdka či poruchy spánku. Aj takéto prejavy môže mať u citlivých ľudí prechod na letný čas. Upozorňuje na to odborník na zdravý spánok Ján Hronec.



Podľa jeho slov by si mali ľudia s poruchami spánku v týchto dňoch cielene a najmä postupne upravovať čas uloženia sa k spánku. "Možno využiť, že k zmene času dochádza vždy cez víkend. Nie je to vždy ľahké, najmä v situácii, keď môžeme spať o hodinu dlhšie. Ale práve títo senzitívni ľudia lepšie tolerujú zmenu postupne po niekoľkých minútach či desiatkach minút denne ako o hodinu naraz," uviedol. Pri dlhodobo pretrvávajúcej nespavosti či iných poruchách spánku je vhodné vyhľadať odbornú pomoc.



Od nedele 25. marca začne na území Slovenskej republiky platiť stredoeurópsky letný čas. Ručičky hodiniek si bude treba posunúť o druhej hodine stredoeurópskeho času (SEČ) na tretiu hodinu letného času. Znamená to, že ľudia si pospia o hodinu kratšie. Stredoeurópsky letný čas bude trvať od 25. marca do 27. októbra. V nedeľu 28. októbra sa Slovensko vráti k stredoeurópskemu času.



