Problém so zakalenou vodou mali okrem Bernolákova aj v iných obciach

Počas uzatvárania potrubia DN500 došlo k poruche a podľa vodárni nepredvídateľnému hydraulickému spätnému rázu, ktorý zapríčinil zmenu ustáleného prúdenia vody.

Bratislava 6. augusta (TASR) – Problém so zakalením pitnej vody sa týkal okrem obce Bernolákovo aj mesta Senec a obcí Ivanka pri Dunaji, Slovenský Grob, Chorvátsky Grob a Veľký Biel. Potvrdila to Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), ktorá k situácii vydala v utorok stanovisko. V ňom okrem iného verejnosť vyzýva, ak problémy s dodávkou pitnej vody pretrvávajú, kontaktovali poruchový dispečing BVS na čísle 0800 121 333. Situáciu s pitnou vodou v dotknutých obciach preveria ešte hygienici.



Minulý týždeň, v utorok 30. júla v dopoludňajších hodinách, realizovala divízia distribúcie vody BVS manipuláciu na verejnom vodovode, z ktorého sú pripojené uvedené obce. "Účelom bolo trvalé odstavenie potrubia DN500 vzhľadom na jeho nevyhovujúci technický stav a následné zabezpečenie dodávky vody z novovybudovaného potrubia DN1000," informovala hovorkyňa BVS Alexandra Maszayová.



Počas uzatvárania potrubia DN500 však došlo k poruche a podľa vodárni nepredvídateľnému hydraulickému spätnému rázu, ktorý zapríčinil zmenu ustáleného prúdenia vody. "V dôsledku čoho sa zo stien potrubia uvoľnili inkrusty (vyzrážané minerálne prvky vody), najmä mangán a železo, a tie boli následne unášané v smere prúdenia vody," vysvetlila Maszayová, ako došlo k problému so zakalením vody.



BVS tvrdí, že bezodkladne po identifikovaní poruchy a na základe podnetov od obyvateľov realizovala od 30. júla až do 1. augusta nepretržité preplachy vodovodnej siete za účelom eliminácie zákalu. "Preventívne preplachy siete sme zopakovali aj v piatok 2. augusta," podotkla hovorkyňa BVS. V sobotu (3. 8.) však prasklo v Bernolákove potrubie v križovatke ulíc Hlavná - Bernolákova - Hlboká. A niektoré ulice ostali úplne bez vody. BVS prostredníctvom obecného rozhlasu i webu obyvateľov Bernolákova informovala minulý týždeň, že zakalenie vody nie je zdraviu škodlivé, avšak negatívne pôsobí na senzorické vlastnosti vody, t. j. mení jej sfarbenie a chuť.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava TASR v pondelok (5. 8.) potvrdil, že zabezpečí pre zakalenie pitnej vody v dotknutých obciach Bratislavského kraja mimoriadne odbery vzoriek pitnej vody a taktiež ich laboratórnu analýzu. Následne rozhodne o ďalšom postupe. RÚVZ Bratislava problém zhoršenia kvality vody (zákal) vo verejnom vodovode obce Bernolákovo neevidoval a ako tvrdí, neinformovala ho o tom ani BVS. "Podotýkame, že kvalita pitnej vody v obci je monitorovaná RÚVZ Bratislava, pričom výsledky sú evidované a dostupné v Informačnom systéme o pitnej vode. Možno konštatovať, že kvalita vody je podľa doterajších výsledkov vyhovujúca podľa požiadaviek vyhlášky ministerstva zdravotníctva 247/2017," spresnila hovorkyňa RÚVZ Bratislava Katarína Nosálová. Posledný odber sa podľa harmonogramu monitorovania uskutočnil v marci na odberovom mieste Materská škola Bernolákovo.