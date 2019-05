Profil kandidáta na post ústavného sudcu Mareka Tomašoviča

Kandidát na ústavného sudcu JUDr. Marek Tomašovič je prokurátorom Generálnej prokuratúry SR.

Bratislava 21. mája (TASR) - Národná rada SR zvolila v utorok 21. mája troch kandidátov na ústavných sudcov, ktorých ponúkne prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi.



TASR prináša profil zvoleného kandidáta Mareka Tomašoviča.



Kandidát na ústavného sudcu JUDr. Marek Tomašovič je prokurátorom Generálnej prokuratúry SR. Na post sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) ho navrhli Právnická fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Slovenská komora exekútorov.



Marek Tomašovič sa narodil 3. novembra 1972 v Smoleniciach. Od septembra 1992 do januára 1997 študoval na Právnickej fakulte UK, štúdium v odbore právo zavŕšil v januári 1997 štátnou skúškou. Od septembra 2001 pokračoval v postgraduálnom štúdiu. V júli 2007 obhájil dizertačnú prácu v odbore obchodného práva.



Po skončení vysokej školy, od 1. marca do 31. mája 1997, bol Marek Tomašovič notárskym koncipientom, od 1. júna 1998 do 31. marca 1999 advokátskym koncipientom, následne od 1. apríla 1999 do 30. júna 2000 pôsobil ako právnik v Slovenských telekomunikáciách. V roku 2000 zložil odbornú skúšku súdneho exekútora a advokátsku skúšku.



Od 1. augusta 2000 do 10. júla 2008 bol Tomašovič súdnym exekútorom. Od 1. októbra 2008 až dodnes pôsobí na Generálnej prokuratúre SR.



Popri mnohých odborných a publikačných aktivitách absolvoval niekoľko zahraničných stáží, vrátane trojmesačnej stáže na Európskom súde pre ľudské práva. Aktívne ovláda anglický, francúzsky, nemecký, španielsky a taliansky jazyk, pasívne ovláda ruštinu.



Ako uviedol počas vypočúvania pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR, úlohou sudcu ústavného súdu nie je posudzovať, ktorý z názorov je správny, ale hľadať spravodlivú rovnováhu medzi viacerými názormi. Tomašovič si myslí, že môže byť pre Ústavný súd (ÚS) SR prínosom, pretože sa vie vcítiť do názorov druhých ľudí.



"Ústavný súd totiž často aplikuje zásadu proporcionality, keď sa stretáva s konkurujúcimi názormi na spoločnosť. Úlohou sudcu ústavného súdu nie je to, ktorý z tých názorov je správny, ale aby hľadal spravodlivú rovnováhu medzi viacerými názormi," uviedol. Podobne sa vyjadril k téme kultúrno-etických otázok, podľa neho zasahujú do politickej oblasti a aj tu treba hľadať spravodlivú rovnováhu.



Počas voľby 3. apríla sa podarilo zvoliť šiestich kandidátov na posty ústavných sudcov, 4. apríla k nim pribudli ďalší dvaja. Z ôsmich zvolených kandidátov vymenoval prezident Andrej Kiska troch nových sudcov: Ivana Fiačana vymenoval za nového predsedu ÚS SR, Ľuboša Szigetiho za podpredsedu ÚS SR a Petra Molnára za sudcu. Do plného počtu trinástich ústavných sudcov ich stále chýbalo šesť.