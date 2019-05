Profil kandidáta na post ústavného sudcu Martina Vernarského

Kandidát na post ústavného sudcu doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD. je pedagógom na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

Bratislava 21. mája (TASR) - Národná rada SR zvolila v utorok 21. mája troch kandidátov na ústavných sudcov, ktorých ponúkne prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi.



TASR prináša profil zvoleného kandidáta Martina Vernarského.



Kandidát na post ústavného sudcu doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD. je pedagógom na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, a tiež externým poradcom na Ústavnom súde (ÚS) SR. Nominovala ho Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ako aj predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková.



Martin Vernarský sa narodil 15. júna 1977 v Košiciach. Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach absolvoval v roku 2000 s vyznamenaním. O rok neskôr získal titul doktora práv, témou jeho rigoróznej práce bola "Pôsobnosť Ústavného súdu SR vo veciach politického systému".



V roku 2005 získal titul PhD. na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore správne právo. V roku 2009 absolvoval advokátske skúšky. V roku 2015 získal hodnosť docenta.



Od decembra 2000 bol asistentom na Fakulte verejnej správy UPJŠ. V rokoch 2002 - 2014 bol členom Akademického senátu UPJŠ v Košiciach, v rokoch 2013 - 2014 zastával funkciu jeho predsedu. V rokoch 2014 - 2015 pôsobil vo funkcii dekana Fakulty verejnej správy UPJŠ. Od roku 2006 zastáva funkciu člena jej Vedeckej rady. Od roku 2007 je Martin Vernarský tiež externým poradcom Ústavného súdu SR.



Na vypočutí pred členmi Ústavnoprávneho výboru NR SR Martin Vernarský uviedol, že sa na ústavnom súde vyskytli prípady rozdielneho rozhodovania v identických skutkových veciach, avšak je ťažké posúdiť, kedy ide o naozaj identické právne problémy. "Pokiaľ ide o posudzovanie identity vecí, často aj malá odchýlka prerokúvaných vecí môže mať z ústavnoprávneho hľadiska veľký význam," povedal na margo rozdielneho rozhodovania súdu v rovnakých právnych problémoch.



Vernarský tiež odpovedal na otázky týkajúce sa jeho akademického pôsobenia, zaoberal problematikou samosprávy. " Myslím si, že štát by mal urobiť maximum pre to, aby obecná samospráva bola funkčná," uviedol.



Počas voľby 3. apríla sa podarilo zvoliť šiestich kandidátov na posty ústavných sudcov, 4. apríla k nim pribudli ďalší dvaja. Z ôsmich zvolených kandidátov vymenoval prezident Andrej Kiska troch nových sudcov: Ivana Fiačana vymenoval za nového predsedu ÚS SR, Ľuboša Szigetiho za podpredsedu ÚS SR a Petra Molnára za sudcu. Do plného počtu trinástich ústavných sudcov ich stále chýbalo šesť.