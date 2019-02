Profil prezidentského kandidáta Róberta Šveca

Kandidujú B. Bugár, Z. Čaputová, M. Daňo, Š. Harabin, E. Chmelár, M. Kotleba, M. Krajniak, J. Menyhárt, F. Mikloško, R. Mistrík, M. Šefčovič, R. Švec, B. Tauchmannová, J. Zábojník a I. Zuzula.

Bratislava 1. februára (TASR) – V sobotu 16. marca 2019 sa uskutoční prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. V prípade, že v ňom žiadny z uchádzačov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, druhé kolo sa bude konať 30. marca. Návrhy kandidátov bolo možné doručiť do 31. januára do polnoci.



TASR pri tejto príležitosti vydáva profily uchádzačov o prezidentskú funkciu.



Róbert Švec ide do prezidentských volieb ako občiansky kandidát s podporou Slovenského hnutia obrody, ktorého je predsedom. Róbert Švec sa narodil 21. augusta 1976 v Nitre. Vzdelával sa na Trnavskej univerzite na Katedre politológie. V súčasnosti zastáva funkciu predsedu národne orientovaného občianskeho združenia s názvom Slovenské Hnutie Obrody (SHO). Vyštudovaný politológ patrí medzi prvých signatárov hnutia, ktoré sa netají sympatiami k Slovenskému štátu.



Politický subjekt SHO je orientovaný euroskepticky a požaduje odchod Slovenska z euroatlantických štruktúr. Predstavitelia hnutia pravidelne vystupujú na demonštráciách proti NATO, ale aj na akciách organizovaných pravicovými extrémistami. Švec je zároveň rivalom a kritikom predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu.



Robert Švec oznámil svoju kandidatúru v prezidentských voľbách 27. mája 2018 tlačovou správou, ktorú poslal médiám. "Rozhodol som sa vypočuť výzvu členov občianskeho združenia Slovenské Hnutie Obrody a veľkého množstva zodpovedných občanov našej vlasti a budem kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky. Na prezidenta nášho štátu budem kandidovať ako občiansky kandidát s podporou Slovenského Hnutia Obrody," informoval.



Ako tiež uviedol pri tejto príležitosti, Slovensko potrebuje reštart a obrodu, v ústavných funkciách vlastencov. Podľa Šveca netreba viac Európy. "Slovensko nepotrebuje viac fiktívnej európskej cesty. Slovensko potrebuje viac Slovenska, naša vlasť potrebuje slovenskú cestu," doplnil.



So svojím SHO by chcel preraziť aj vo voľbách do Národnej rady. Hárky s 18.261 podpismi odovzdal Róbert Švec v parlamente 28. januára. "Chcel by som vrátiť Slovákom nádej a vieru v to, že máme na omnoho viac, ako momentálne zažívame v Slovenskej republike," uviedol.