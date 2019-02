Profil prezidentskej kandidátky Bohumily Tauchmannovej

Kandidujú B. Bugár, Z. Čaputová, M. Daňo, Š. Harabin, E. Chmelár, M. Kotleba, M. Krajniak, J. Menyhárt, F. Mikloško, R. Mistrík, M. Šefčovič, R. Švec, B. Tauchmannová, J. Zábojník a I. Zuzula.

Bratislava 1. februára (TASR) - V sobotu 16. marca sa uskutoční prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. V prípade, že v ňom žiadny z uchádzačov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, bude sa druhé kolo konať 30. marca. Návrhy kandidátov bolo možné doručiť do 31. januára do polnoci.



TASR pri tejto príležitosti vydáva profily všetkých uchádzačov o prezidentskú funkciu.



Bohumila Tauchmannová, rodená Záborská, sa narodila 19. septembra 1958 v Martine. Absolvovala Gymnázium V. Paulínyho Tótha v Martine a štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.



Do podnikania sa pustila po Nežnej revolúcii. Venuje sa vzdelávaniu odbornej verejnosti formou konferencií zameraných na rôzne oblasti hospodárstva aj vzdelávaniu občianskej verejnosti prostredníctvom národných projektov, ako sú Kvalita z našich regiónov, Odpad je surovina a ďalšie.



Zámerom projektu Kvalita z našich regiónov bolo povzbudiť nákupný patriotizmus. Projekt Odpad je surovina mal za cieľ dosiahnuť zmenu myslenia ľudí pri vytváraní správnych návykov a zaobchádzania s obalmi, nepotrebným použitým tovarom či odpadkami.



Cieľom ďalšieho komunikačného a vzdelávacieho projektu Remeslo má zlaté dno bolo prinavrátiť dôveru rodičov a detí k odbornému školstvu ako perspektívnemu vzdelávaniu. Podľa Bohumily Tauchmannovej je potrebné opäť vrátiť spoločenské uznanie všetkým povolaniam, ktoré sú potrebné na fungovanie krajiny.



Je dlhoročnou občianskou aktivistkou a zakladajúcou členkou Vidieckej platformy. Pracuje aj vo viacerých organizáciách združujúcich zamestnávateľov v obchode a potravinárskom priemysle. Je členkou predstavenstva Zväzu obchodu Slovenskej republiky.



Bola ocenená za národné vzdelávacie projekty Kvalita z našich regiónov a dvakrát za projekt Pýtajme si slovenské v rokoch 2013 a 2017. Nominovaná bola aj na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Hospodárstvo, ktoré sa udeľuje osobnostiam Slovenska v jedenástich kategóriách.



Bohumila Tauchmannová pôsobí vo funkcii riaditeľky spoločnosti Incoma Slovakia.



Pre kandidatúru na prezidentku SR sa Bohumila Tauchmannová rozhodla preto, že chce prispieť k zmene v spoločnosti. Ako uviedla na tlačovej konferencii 19. júna 2018, uchádzať sa o post hlavy štátu sa rozhodla už pred rokom a pol, podpisy začala zbierať 19. septembra 2017. "Treba postupne budovať a vracať dôveru ľudí v štát a inštitúcie a pomôcť zlepšiť hospodársku situáciu," povedala s tým, že veci sa dajú podľa nej meniť aj z pozície prezidenta.



Petíciu so 16.000 podpismi potrebnými na prezidentskú kandidatúru odovzdala v Národnej rade SR dňa 22. januára 2019. Kandiduje ako občianska kandidátka.