Program Škola bez nenávisti pomôže proti šikane na školách

Bratislava 10. februára (TASR) – Cieľom programu Škola bez nenávisti je podporiť školy v nastavovaní preventívnych opatrení voči šikanovaniu, nenávistným prejavom a podpore priateľského a bezpečného prostredia na školách. Do pilotného ročníka, ktorého cieľom je overiť kritériá hodnotenia, štandard kvality, dotazníky, ako aj celkové nastavenie programu Škola bez nenávisti, sú zapojené tri základné a štyri stredné školy z rôznych regiónov Slovenska. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.



Koncom januára sa tímy zo zapojených škôl stretli v Bratislave, aby sa dozvedeli viac o výsledkoch dotazníkov, vzdelávaní k ľudským právam či využívaní rovesníckeho prístupu na školách. "Spoznanie situácie v oblasti šikanovania na školách je len prvým krokom. Dôležité je naučiť sa, ako v takýchto prípadoch zareagovať, a ako podporiť deti, ktoré sa so šikanovaním stretnú," uvádza sa na webe rezortu školstva.



Účastníci podujatia mali možnosť nahliadnuť do mysle tínedžera a pokúsiť sa vcítiť nielen do prežívania obetí, ale aj šikanujúcich. Školské tímy sa na workshope naučili, ako zapájať žiakov tak, aby čo najefektívnejšie využili potenciál rovesníckeho prístupu vo vyučovaní a rozvoji školy. Program bol venovaný aj tímovej spolupráci v školách, projektovému plánovaniu a harmonogramu aktivít v druhej polovici pilotného ročníka Školy bez nenávisti.



V júni čaká školské tímy vyhodnotenie výsledkov pilotného ročníka a zároveň program Škola bez nenávisti odštartuje svoj prvý ročník, otvorený všetkým základným a stredným školám, ktoré sa budú chcieť zapojiť do spoločného úsilia žiakov, rodičov, zamestnancov a ďalších partnerov o vytvorenie prostredia bez šikanovania a nenávistných prejavov na svojich školách. V prvej fáze programu sa školy prostredníctvom auditu dozvedia, ako vnímajú problém šikanovania žiaci, rodičia a zamestnanci. V druhej fáze si naplánujú a zrealizujú aktivity podporujúce bezpečné a tolerantné prostredie a v závere programu zrealizujú druhé kolo dotazníkov.