Progresívne Slovensko a Spolu predstavili lídrov kandidátky do EP

Bratislava 18. februára (TASR) - Lídrami spoločnej kandidátky mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS) a strany Spolu - občianska demokracia v májových voľbách do Európskeho parlamentu budú Michal Šimečka a Vladimír Bilčík. Oznámili to v pondelok s tým, že si trúfajú na dvojciferný výsledok. Kandidátku lídri označujú za "jasné proeurópske rozhodnutie" a ako svoj cieľ uvádzajú spraviť zo Slovenska "naozajstnú európsku krajinu".



"Chceme byť európskou krajinou so všetkým, čo k tomu patrí. S európskou úrovňou verejných služieb, s európskym právnym štátom a európskym životným štandardom, na ktorý máme ako európski občania nárok," opísal Šimečka, ktorý kandiduje z prvého miesta. "Ak chce hrať Slovensko prvú európsku ligu, potrebuje politikov, ktorí budú uveriteľní v tom, že sa o ňu každodenne budú usilovať," dodal Bilčík.



PS a Spolu do volieb postavia 14 kandidátov. Predseda Spolu Miroslav Beblavý vyzdvihol, že každý z kandidátov je odborník na nejakú tému. "Dvaja sú právnici, dvaja ekológovia, dvaja pôsobia v európskych štruktúrach, dvaja sú súčasní poslanci Národnej rady (NR) SR a podnikatelia a dvaja vysokoškolskí pedagógovia. Medzi kandidátmi je aj odborníčka na kultúru, ošetrovateľka pracujúca v Rakúsku, teológ a generál vo výslužbe," opísal.



Z tretieho miesta kandiduje poslankyňa NR SR Simona Petrík, za ňou nasleduje Zora Jaurová, Pavel Macko, Martin Hojsík, Michal Wiezik, Ondrej Prostredník, Tomáš Dentico, Lucia Kleštincová, Emília Mesarošová, Michal Liptaj a Dominik Hatiar. Z posledného miesta kandiduje podpredseda Spolu - OD Jozef Mihál.



Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.