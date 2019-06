Hospodárska a sociálna rada akceptovala projekt stratifikácie nemocníc

Projekt stratifikácie je jednou z najvýznamnejších reforiem v slovenskom zdravotníctve za posledných 30 rokov.

Bratislava 24. júna (TASR) - Hospodárska a sociálna rada SR zobrala v pondelok na svojom zasadnutí na vedomie materiál, týkajúci sa stratifikácie slovenských nemocníc. V utorok (25. 6.) však očakáva písomnú spätnú väzbu zo strany Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, čo následne komplexne prerokuje. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Projekt stratifikácie je jednou z najvýznamnejších reforiem v slovenskom zdravotníctve za posledných 30 rokov. V júni však vyšiel z medzirezortného pripomienkového konania (MPK) s 326 pripomienkami. Tie mal rezort vyhodnotiť.



Reformovať slovenské zdravotníctvo sa pokúšali predchádzajúce vlády niekoľkokrát, vždy však bezvýsledne. Viaceré odborové organizácie poukázali na to, že ak nedôjde k organizovanej stratifikácii, nahradí ju živelná. Stále častejšie sa však objavujú hlasy, ktoré hovoria o tom, že projekt sa už súčasnej vláde spustiť nepodarí. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) však v minulosti avizovala, že by reformu chcela spustiť začiatkom roka 2020.



Na stretnutí tripartity sa riešila aj otázka očkovania detí. "Bola som veľmi prekvapená, že dnes zvíťazil zdravý rozum nad pocitom. Jednohlasne všetci členovia hospodárskej a sociálnej rady boli za povinné očkovanie. Dokonca chceli oveľa prísnejšie pravidlá pre povinné očkovanie detí, ktoré idú do predškolských zariadení," zdôraznila šéfka rezortu zdravotníctva s tým, že deti, ktoré budú chcieť ísť do predškolskej výchovy, budú musieť mať splnený očkovací kalendár v plnom rozsahu. Ak rodičia týchto detí nebudú chcieť dať svoje deti očkovať, nebudú perzekvovaní finančnou pokutou.