Projekty možno opäť podporiť v programe Vy rozhodujete, my pomáhame

Ilustračné foto.

Foto: TASR/AP

Bratislava 22. januára (TASR) – Slováci môžu aj v tomto roku nákup potravín a spotrebného tovaru s podporou nápadov zlepšujúcich život miestnych komunít. Svoj hlas konkrétnym projektom môžu od tohto týždňa až do 17. februára 2019 odovzdať v piatom ročníku grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame.



Hlasovať možno prostredníctvom žetónu, ktorý za svoj nákup dostanú zákazníci obchodnej siete Tesco. Medzi jednotlivé projekty prerozdelí spoločnosť 170.000 eur. "Finančnú podporu dostane každý projekt, ktorý postúpil do hlasovania. O jej výške rozhodnú práve naši zákazníci," uviedla zástupkyňa spoločnosti Veronika Bush.



O podporu sa uchádza 231 projektov, ktoré vybrala odborná komisia z takmer 500 prihlásených. Každý z nich je zameraný na zlepšenie života v miestnych komunitách, napríklad výstavbou detských ihrísk, parkov a cyklotrás či organizovaním miestnych podujatí alebo detských táborov.