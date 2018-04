Prokurátor Kováčik podal návrh na disciplinárne konanie o V. Špirkovi

Policajný vyšetrovateľ už dvakrát obvinil prokurátora Vasiľa Špirka z trestného činu. Prokuratúra prvé uznesenie o vznesení obvinenia zrušila, druhý prípad sa prerokúval v disciplinárnom konaní.

Bratislava 4. apríla (TASR) – Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik podal návrh na disciplinárne konanie v prípade prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vasiľa Špirka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



"Návrh špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika na disciplinárne konanie bol predložený 28. marca 2018 na Generálnu prokuratúru SR. K podrobnostiam, ktoré budú predmetom posudzovania disciplinárnej zodpovednosti prokurátora disciplinárnou komisiou, sa v súčasnosti nebudeme vyjadrovať," povedala Tökölyová pre TASR.



Portál dennikn.sk v stredu priniesol informáciu o návrhu na disciplinárne konanie v prípade V. Špirka pre jeho brífing zo dňa 8. marca tohto roka. Špirko tam okrem iného oznámil, že podáva trestné oznámenie "na ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka a na osoby v postavení prezidenta Policajného zboru, riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry, riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky, a to pre podozrenie z obzvlášť závažného zločinu sabotáže". Na brífingu taktiež informoval o podozreniach z korupcie v rezorte vnútra.



Policajný vyšetrovateľ už dvakrát obvinil prokurátora Vasiľa Špirka z trestného činu. Prokuratúra prvé uznesenie o vznesení obvinenia zrušila, druhý prípad sa prerokúval v disciplinárnom konaní. Disciplinárna komisia však rozhodla, že prokurátor nepochybil.



SaS: D. Kováčik až veľmi dobre chápe, čo od neho chce súčasná moc



Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik chápe až veľmi dobre, čo od neho chce súčasná štátna moc. A to absolútnu lojalitu a zastrašovanie všetkých prokurátorov, ktorí majú ešte zdvihnutú hlavu a dokážu verejnosti povedať, v akom marazme žijeme. Uviedla to opozičná SaS v reakcii na Kováčikovu žiadosť disciplinárne potrestať prokurátora Vasiľa Špirka.



"Dušan Kováčik kombináciou svojej činnosti a nečinnosti už nedokáže verejnosť presvedčiť, že nestojí na strane organizovaného zločinu, ktorým je prerastená celá štátna mocenská štruktúra," uviedol podpredseda SaS Ľubomír Galko. Podľa poslanca Jozefa Rajtára (SaS) mal Kováčik už dávno skončiť. "Zjavne však nedokáže odísť z funkcie sám, a niet ani tej sily na Generálnej prokuratúre SR, ktorá by ho z funkcie dostala. Preto ho bude musieť k odchodu prinútiť stále viac rozhorčená verejnosť," odkázal.



Podľa šéfa OĽaNO Igora Matoviča Kováčik zrejme nepochopil udalosti posledných týždňov na Slovensku. "Brutálne popravený Ján Kuciak neúnavne písal o systéme, ktorý robí všetko pre ochranu páchateľov a trestá odvážnych ľudí, ktorí na ich skutky upozornia. Preto by som výrazne radšej privítal správu, že špeciálny prokurátor Kováčik nariadil vykonať domové prehliadky u bývalých ministrov Počiatka a Kaliňáka ako správu o tom, že miesto pochvaly odvážneho prokurátora Vasiľa Špirka, ho ide opäť len kriminalizovať," vyhlásil líder Obyčajných s tým, že vrana vrane oči nevykole a zrejme ani z Kováčika nebude prokurátor, ktorý bude ohlasovateľov korupcie chrániť.