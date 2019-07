Prokurátor navrhol Najvyššiemu súdu SR pokračovať v stíhaní Jozefa M.

Stíhanie Jozefa M. senát NS SR pre jeho zdravotný stav koncom marca tohto roku prerušil.

Bratislava 30. júla (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) navrhol Najvyššiemu súdu (NS) SR, aby sa pokračovalo v trestnom stíhaní podnikateľa Jozefa M. v kauze podvodu voči nebankovým spoločnostiam BMG Invest a Horizont Slovakia.



Stíhanie Jozefa M. senát NS SR pre jeho zdravotný stav koncom marca tohto roku prerušil. "Senátu NS SR bol doručený návrh prokurátora na pokračovanie trestného stíhania v trestnej veci Jozefa M. Predsedníčka senátu sa s návrhom prokurátora v celom rozsahu oboznámila a zaslala ho na vyjadrenie obhajcom obžalovaného, o čom prokurátora upovedomila. Senát NS SR sa bude informovať o zdravotnom stave obžalovaného, a to za účelom zistenia, či dôvody prerušenia trestného stíhania naďalej trvajú, alebo pominuli," uviedla v utorok na otázku TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



NS SR trestné stíhanie prerušil z dôvodu, že obžalovaného nemožno pre ťažkú chorobu postaviť pred súd. Tomuto rozhodnutiu predchádzalo pribratie štyroch znalcov v odbore zdravotníctvo a farmácia, znalecké dokazovanie za účelom preverenia, či obžalovanému zdravotný stav dovoľuje účasť na verejnom zasadnutí. Senát NS SR sa bude pravidelne, každých šesť mesiacov, informovať o zdravotnom stave obžalovaného, a to za účelom zistenia, či dôvody prerušenia trestného stíhania naďalej trvajú, alebo pominuli.



Podnikateľa Jozefa M. predsedníčka trojčlenného senátu NS SR Gabriela Šimonová 28. marca 2018 pre zlý zdravotný stav vylúčila na samostatné konanie. Pôvodne ho vtedy mala na verejné zasadnutie eskortovať polícia. Tá to však pre lekárske správy a práceneschopnosť urobiť nemohla.



V ten istý deň tento senát odsúdil ďalších dvoch spoluobžalovaných v kauze podvodu voči nebankovým subjektom BMG Invest a Horizont Slovakia na právoplatné tresty odňatia slobody. Dávida Brtvu na deväť rokov a Patrika Pachingera na sedem rokov. Brtvu zadržali v Trnave, ale aktuálne je už podmienečne prepustený na slobodu. Pachinger požiadal síce nedávno o podmienečné prepustenie, no aktuálne čelí obžalobe za spreneveru na Okresnom súde I v Bratislave.



Trojicu v minulosti už dva razy neprávoplatne odsúdil v kauze podvodu voči nebankovým subjektom Špecializovaný trestný súd v Pezinku.