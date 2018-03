Prokurátor navrhol vziať Antonina V. do väzby.

Antonino V. je v Taliansku stíhaný za trestné činy nezákonného obchodovania s narkotikami a psychotropnými látkami a za účasť na trestnom zoskupení za účelom nezákonného obchodovania s drogami.

Bratislava 14. marca (TASR) - Košický krajský prokurátor podal v utorok (13.3.) poobede návrh na vzatie do predbežnej väzby talianskeho podnikateľa Antonina V. Na túto osobu vydal súd v Benátkach európsky zatýkací rozkaz. TASR informoval hovorca krajskej prokuratúry Milan Filičko.



Prokuratúra podľa jeho ďalších slov začala vykonávať predbežné vyšetrovanie o tomto rozkaze. "Antonino V. (1975) je v Taliansku stíhaný za trestné činy nezákonného obchodovania s narkotikami a psychotropnými látkami a za účasť na trestnom zoskupení za účelom nezákonného obchodovania s drogami. Podľa obvinenia sa od decembra 2013 do decembra 2015 spolčil s inými osobami za účelom nepretržitého páchania trestnej činnosti spočívajúcej v dovoze veľkého množstva kokaínu z Južnej Ameriky," vysvetlil Filičko.



O návrhu prokuratúry musí rozhodnúť Krajský súd v Košiciach do 48 hodín. "Účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky tak, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze," poznamenal s tým, že Krajská prokuratúra Košice prostredníctvom slovenského národného zastúpenia Eurojustu požiadala taliansku stranu o poskytnutie dodatočných informácií v zmysle zákona. "Ak súd návrhu prokuratúry vyhovie, tá bude mať 40 dní na to, aby mu doručila originál zatýkacieho rozkazu s príslušnými dokladmi, ktoré poskytne talianska prokuratúra," uzavrel.



Antonina V. zadržala polícia v tejto súvislosti v utorok (13.3.) v skorých ranných hodinách v Michalovciach. Zadržaný bol už aj predtým, a to pár dní po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho družky. Približne po jednom dni ho vtedy polícia z cely predbežného zaistenia prepustila na slobodu.