Prokurátor predložil údajnú komunikáciu Mariana K. so Štefanom A.

Pezinok 24. júla (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta predložil senátu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku údajnú komunikáciu medzi Marianom K. a jeho spoločníkom v spoločnosti Gamatex Štefanom A. Prokurátor to urobil na pojednávaní ku kauze tzv. televíznych zmeniek.Prokurátor odmietol po otázkach novinárov na obsah komunikácie reagovať, vzhľadom na to, že dôkaz ešte nebol vykonaný. Takisto nekomentoval, či bola otázka z pondelkového pojednávania (22. 7.) v súvislosti s výrazmi „slina“ a „slintoš“ smerovaná práve na údajnú komunikáciu Mariana K. a Štefana A.Komunikácia by sa mala čítať pri svedeckej výpovedi obvineného Štefana A. Je však na senáte, či to aj pripustí. Obhajca Pavla R. Marek Para na súde dôkaz namietal s tým, že postupné predkladanie nových dôkazov zasahuje do práva na obhajobu. Para zároveň žiada, aby sa prepis komunikácie nedostal do médií.Štefan A. mal byť v kauze Gamatex spolupáchateľom Mariana K. a Pavla R. pri falšovaní zmeniek. Na otázku TASR, prečo bolo konanie s Štefanom A. odčlenené na samostatné konanie, reagoval Šanta s tým, že súd v súvislosti s ním ešte zabezpečuje potrebné dôkazy v prípravnom konaní. Na stredajšom pojednávaní tak bude mať postavenie svedka.Ďalším dôvodom je aj väzobné stíhanie Mariana K. Tomu beží väzobná lehota, vzhľadom na ktorú musí prokuratúra postupovať rýchlejšie ako pri Štefanovi A., u ktorého väzobné dôvody zistené neboli.Po prestávke vypovedá na súde Anna Hausknotzová, ktorá v čase kauzy Gamatex pracovala pre licenčnú radu.Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora „po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom A., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky, ktoré predložili ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.“Marian K. je obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Silvie Volzovej. Na súde ju obvinil zo zavinenia situácie, ktorá viedla k predmetným zmenkám.