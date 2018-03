V kauze tunelovania nebankoviek chce prokurátor potvrdiť rozsudok

Prehľad súdnej kauzy bývalého veľkopodnikateľa Jozefa M.



21. októbra 2002 - Jozefa M. zadržala polícia na hraničnom priechode Bratislava-Berg pri pokuse vycestovať do Rakúska. V tento deň sa nedostavil na policajný výsluch.



24. októbra 2002 - Po podrobnom výsluchu vzal službukonajúci sudca Okresného súdu Košice I Jozefa M. a jeho spoluobvineného Patrika P. do vyšetrovacej väzby.



28. mája 2003 - Jozefa M. navštívili v leopoldovskej väznici v rámci poslaneckého prieskumu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Zuzana Plháková a Herman Arvay. Po prieskume informovali, že obvinený nemá žiadne námietky voči podmienkam vo väzbe.



23. augusta 2004 - S návrhom na podanie obžaloby ukončila polícia vyšetrovanie v kauze údajného tunelovania skrachovaných nebankových subjektov Horizont Slovakia a BMG Invest. Jozef M., Patrik P. a Dávid B. boli obvinení z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a z podvodu. Jozef M. celú činnosť koordinoval. Práve on dal pokyn, aby vo februári 2002 zatvorili pobočky BMG a Horizontu pod zámienkou auditu.



19. apríla 2005 - Generálny prokurátor SR Dobroslav Trnka nariadil prepustenie obvineného Jozefa M. na slobodu.



1. decembra 2006 - Sudca Špeciálneho súdu (ŠS) rozhodol, že podnikateľ Jozef M. zostáva vo vyšetrovacej väzbe. Dôvodom na uvalenie väzby bolo, že Jozef M. sa nezdržiaval na adrese, prostredníctvom ktorej s ním komunikoval súd a vyhýbal sa súdnemu konaniu.



15. januára 2007 - Jozef M. požiadal Špeciálny súd o prepustenie z väzby na kauciu 500.000 korún (16.596,96 eura). Pred senátom Špeciálneho súdu sa začalo konanie v kauze tunelovania nebankových spoločností BMG Invest a Horizont Slovakia bez hlavného obžalovaného. Súd v Pezinku akceptoval jeho žiadosť na konanie bez jeho prítomnosti.



23. apríla 2007 - Prokurátor navrhol Jozefovi M. ako údajnej hlave zločineckej skupiny v kauze nebankových subjektov 11,5 roka nepodmienečne v najľahšej, prvej nápravnovýchovnej skupine, peňažný trest päť miliónov korún (165.969,59 eura) a zákaz podnikateľskej činnosti vo finančníctve na desať rokov. Rovnaký trest navrhol aj spoluobžalovanému Dávidovi B. Pre Patrika P. navrhol prokurátor osem rokov nepodmienečne v prvej nápravnovýchovnej skupine a navyše peňažný trest tri milióny korún (99.581,76 eura).



27. apríla 2007 - Senát Špeciálneho súdu v Pezinku uznal Jozefa M. za vinného z trestného činu založenia, zosnovania a podpory zločineckej skupiny v kauze nebankových subjektov Horizont a BMG a odsúdil ho na 12 rokov odňatia slobody v tretej nápravnovýchovnej skupine.



26. júna 2007 - Najvyšší súd SR zamietol žiadosť Jozefa M. a jeho spoločníkov Dávida B. a Patrika P. o prepustenie z väzby a predĺžil ju do 30. novembra 2007.



11. októbra 2007 - NS SR na neverejnom zasadnutí zrušil rozsudok Špeciálneho súdu v Pezinku nad Jozefom M. a prípad vrátil na ŠS.



23. októbra 2007 - Plénum Ústavného súdu SR na svojom neverejnom zasadnutí rozhodlo, že Najvyšší súd SR musí prepustiť podnikateľa Jozefa M. a vyplatiť mu náhradu trov vo výške 7492 korún (248,69 eur). Svoje rozhodnutie zdôvodnil Ústavný súd SR tým, že Najvyšší súd SR uznesením z 26. júna 2007, ktorým sa lehota trvania väzby Jozefa M. predĺžila do 30. novembra 2007, porušil základné ústavné a ľudské práva sťažovateľa.



25. októbra 2007 - Jozefa M. prepustili z väzby. NS SR tak urobil na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR.



4. júna 2008 - Hlavné pojednávanie v kauze tunelovania nebankových subjektov BMG Invest a Horizont Slovakia, ktoré sa malo začať po viac ako mesačnej prestávke, senát Špeciálneho súdu v Pezinku približne po hodine odročil.



9. decembra 2008 - Pre práceneschopnosť obhajcu obžalovaného Jozefa M. odročili pojednávanie Špeciálneho súdu.



16. januára 2009 - Hlavné pojednávanie prerušili do 23. januára. Pred súd neprišiel obžalovaný Patrik P. Svojmu advokátovi ráno zaslal SMS správu o tom, že je s manželkou, ktorá rodí v handlovskej nemocnici.



23. januára 2009 - Hlavné pojednávanie sa nezačalo ani na šiesty pokus. Pre práceneschopnosť obžalovaného Dávida B. proces odročili.



10. februára 2009 - Proces na Špeciálnom súde v Pezinku opäť odročili. Súd vypočúval svedkov - bývalého manažéra nebankových subjektov Mariána Šebeščáka a novinárku Zuzanu Szatmáry. Svedkom na pojednávaní prehrali videozáznam z telefonického rozhovoru Vladimíra Fruniho s mužom, ktorým mal byť obžalovaný Jozef M. Zuzana Szatmáry sprostredkovala zverejnenie videozáznamu, ktorý Fruni nahral na lodi v Chorvátsku, prostredníctvom slovenského denníka. V rozhovore sa mali muži rozprávať o predaji spoločnosti BMG Invest, presnejšie o zmluvách k tejto transakcii.



19. marca 2009 - Proces s Jozefom M., Patrikom P. a Dávidom B. Špeciálny súd v Pezinku odročil. Dôvodom bola práceneschopnosť obhajcov.



27. apríla 2009 - Špeciálny súd opäť odročil hlavné pojednávanie s Jozefom M., Patrikom P. a Dávidom B.



3. augusta 2009 - Hlavné pojednávanie s trojicou obžalovaných odročil senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku na neurčito. Dôvodom bola ospravedlnená neprítomnosť obžalovaného Patrika P. pre pretrvávajúce zdravotné problémy.



17. februára 2010 - Špecializovaný trestný súd v Pezinku odročil hlavné pojednávanie s trojicou obžalovaných.



22. marca 2010 - Špecializovaný trestný súd v Pezinku odročil hlavné pojednávanie s trojicou obžalovaných.



15. apríla 2010 - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovalo hlavné pojednávanie, dostavili sa všetci obžalovaní a vypovedať prišlo päť zo šiestich predvolaných svedkov.



26. mája 2010 - Proces ŠTS v Pezinku odročil. Obžalovaný Dávid B. si údajne pri vystupovaní z auta poranil koleno a mal problémy s chôdzou.



3. januára 2011 - Hlavné pojednávanie ŠTS v Pezinku odročil. Dôvodom bola ospravedlnená práceneschopnosť obžalovaného Patrika P., ktorý nesúhlasil, aby sa pojednávalo bez neho.



7. marca 2011 - Hlavné pojednávanie pokračovalo, prišli všetci obžalovaní vrátane Patrika P. Proces napokon odročili.



7. septembra 2011 - Proces v kauze tunelovania nebankových subjektov BMG Invest a Horizont Slovakia pokračoval na ŠTS v Pezinku výsluchom troch svedkov. Jedným z nich bol policajný prezident Jaroslav Spišiak.



5. novembra 2012 – Proces pokračoval na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku výsluchom bývalého riaditeľa televízie Nova Vladimíra Železného. Svedok vypovedal prostredníctvom telemosta z Brna.



4. februára 2013 – Proces v prípade tunelovania nebankových subjektov bol zrušený pre práceneschopnosť zákonného sudcu.



21. februára 2014 – Dávida B. podmienečne prepustili z väzenia. Rozhodol o tom Okresný súd v Trnave, ktorý mu aj určil skúšobnú lehotu na štyri roky, rozhodnutie trnavského súdu bolo právoplatné. Obžalovaný si vo väznici v Hrnčiarovciach nad Parnou, okres Trnava, odpykával trest za spreneveru.



6. marca 2014 - Pojednávanie v kauze nebankoviek opäť nemohlo pokračovať. Problémom bola obhajoba obžalovaného Patrika P., pretože jeho obhajca ho odmietol ďalej zastupovať. Patrik P. povedal, že ho to prekvapilo a dozvedel sa o tom len 28. februára 2014. ŠTS ho vyzval, aby si do troch dní vybral nového obhajcu. Obžalovanému výzvu doručili 3. marca 2014, no nového obhajcu nemal a bez toho nemohlo pojednávanie pokračovať.



5. mája 2014 - Senát ŠTS v Pezinku v procese s Jozefom M. a jeho dvoma spoločníkmi - Dávidom B. a Patrikom P. v kauze tunelovania nebankových subjektov nepristúpil k čítaniu záverečných rečí a hlavné pojednávanie odročil. Čítali sa listinné dôkazy. Proces sa musel odročiť z dôvodu, že sa nedostavili dvaja predvolaní svedkovia.



4. augusta 2014 - Na pojednávaní na ŠTS v Pezinku sa zúčastnili obžalovaní Jozef M., Dávid B. a Patrik P. Predvolaní boli aj poslední štyria svedkovia, dostavili sa však traja, dvaja za stranu obžaloby, jeden za obhajobu a jeden sa nezúčastnil bez ospravedlnenia. Predseda senátu a prokurátor špecializovanej prokuratúry sa pri vypočúvaní zaujímali najmä o finančnú správu a účtovníctvo spoločností Horizont Slovania a BMG invest, ktoré skončili v konkurze, ako aj o postup pri odškodňovaní veriteľov.



18. novembra 2014 – Senát ŠTS v Pezinku odročil pojednávanie, keďže Patrik P. sa ospravedlnil z vážnych zdravotných dôvodov a súhlas na konanie v neprítomnosti nedal. Špeciálny prokurátor ospravedlneniu Patrika P. veľmi neveril.



10. marca 2015 – Vynesenie rozsudku sa skomplikovalo. ŠTS v Pezinku rozhodol, že bude čakať na vydanie Františka Matíka, ktorého koncom januára 2015 zadržali v Srbsku. Predseda senátu pojednávanie odročil, stotožnil sa s návrhom obhajcu Jozefa M., aby bol ešte vypočutý Matík.



26. mája 2015 – Súdne pojednávanie s Jozefom M. a ďalšími dvoma obžalovanými sa neuskutočnilo. Súd čakal na dodanie zadržaného Františka Matíka, ktoré sa do lehoty naplánovaného termínu nezrealizovalo.



14. októbra 2015 – V kauze tunelovania nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku odzneli záverečné reči.



21. októbra 2015 – Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku padol rozsudok. ŠTS odsúdil Jozefa M. na trest odňatia slobody na deväť rokov, Dávida B. taktiež na deväť rokov a Patrika P. na trest odňatia slobody v dĺžke trvania sedem rokov. Súd ich uznal za vinných zo spáchania trestného činu podvodu spolupáchateľstvom. Súd taktiež uložil peňažný trest vo výške 5000 eur pre obžalovaných Dávida B. a Patrika P. Rozhodnutie nebolo právoplatné, obžalovaní sa odvolali.



27. apríla 2017 - Najvyšší súd SR vytýčil termín odvolacieho procesu vo veci Jozefa M. a spol. na koniec júna 2017.



20. júna 2017 - Proces na NS SR bol zrušený z dôvodu práceneschopnosti predsedníčky senátu NS SR, ktorej bola vec pridelená.



24. novembra 2017 - Na NS SR doručili písomné ospravedlnenie obhajcu obžalovaného Jozefa M. Petra Filipa o jeho neúčasti na vytýčenom verejnom zasadnutí NS v trestnej veci obžalovaného Jozefa M. a spol. Po vzájomnej porade predsedníčka senátu zrušila vytýčený termín verejného zasadnutia u všetkých predvolaných.



28. februára 2018 - Odvolacie konanie s Jozefom M. sa na NS SR opäť nekonalo, proces odročili. Súd požiadal obhajcu obžalovaného, aby predložil bez zbytočného odkladu lekárske potvrdenia, či sa skutočne nemohol Jozef M. na verejnom zasadnutí zúčastniť. Neprišiel ani Patrik P., ktorý dlhodobo plánuje operáciu očí. Nedostavil sa ani jeho advokát, ktorý je zase na dovolenke. Obžalovanému Patrikovi P. a jeho obhajcovi uložila predsedníčka senátu Gabriela Šimonová pokutu vo výške 30.000 korún (995,82 eur). Jozef M. prostredníctvom svojho právneho zástupcu Petra Filipa predložil trojčlennému senátu NS SR päť lekárskych správ, ktoré na seba nadväzujú. Trpel virózou, bronchitídou a mal vysoké horúčky.

Bratislava 28. marca (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta v stredu navrhol Najvyššiemu súdu (NS) SR, aby v kauze tunelovania nebankovových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest potvrdil prvostupňový rozsudok nad obžalovanými Patrikom P. a Dávidom B.Prokurátor, pokladá rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z roku 2015 za správny a zákonný. Vtedy súd odsúdil Dávida B. na deväťročný trest a Patrika P. na sedem rokov. Za organizátora podvodu prokurátor ÚŠP označil Jozefa M., ktorý podľa jeho slov využil krach nebankových spoločností. Prostredníctvomv osobách Dávida B. a Patrika P. získal v kufríkoch približne 40 miliónov korún.Obhajca Dávida B. vo svojom záverečnom návrhu navrhol zrušiť pôvodný rozsudok ŠTS a vec mu vrátiť naspäť na prerokovanie. Podobne prezentoval svoj záverečný návrh obhajca Patrika P. Patrik P. dlhšie argumentoval, že by mal byť úplne oslobodený spod obžaloby.povedal v stredu Patrik P., ktorý okrem iného požiadal súd, aby vzhľadom na jeho zdravotný stav mu prípadný trest na istý čas odložil.povedal.Rozsudok nad Jozefom M. a spol. v kauze tunelovania nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest vyniesol ŠTS v Pezinku 21. októbra 2015. ŠTS vtedy odsúdil Jozefa M. na trest odňatia slobody na deväť rokov, Dávida B. taktiež na deväť rokov a Patrika P. na sedem rokov. Súd ich uznal za vinných zo spáchania trestného činu podvodu spolupáchateľstvom. Prvostupňový súd taktiež uložil peňažný trest vo výške 5000 eur pre obžalovaných Dávida B. a Patrika P.uviedol vtedy sudca ŠTS pri odôvodňovaní rozsudku. Rozhodnutie nebolo právoplatné, obžalovaní sa odvolali, a preto sa čakalo na termín verejného zasadnutia NS SR.Ešte pred rozsudkom ŠTS Špeciálny súd (ŠS) 27. apríla 2007 odsúdil Jozefa M. na vyšší, 12-ročný trest odňatia slobody, Dávida B. na 11 rokov a Patrika P. na desaťročné väzenie. NS SR však tento verdikt zrušil.Zasadnutie NS SR v stredu sa koná bez prítomnosti hlavného obžalovaného, veľkopodnikateľa Jozefa M., ktorého pôvodne mala eskortovať polícia. Je však vážne chorý a jeho vec súd vylúčil na samostatné konanie.Patrik P., ktorý je po operácii oboch očí a ktorý ako jediný sa na zasadnutie v stredu dostavil, požiadal o odročenie a vyslovil viacero námietok. Tie však súd zamietol a začal vo veci po dlhých rokoch napokon konať.