Na Okoličányho bude možné vydať európsky zatykač asi až za týždne

Okoličány je údajne na úteku v zahraničí.

Bratislava 12. apríla (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) nemohol zo zákona konať v prípade zadržania východoslovenského bosa Róberta Okoličányho, ktorého v stredu (11.4.) Najvyšší súd (NS) SR odsúdil za viacero vrážd, zosnovanie zločineckej skupiny a iné závažné trestné činy na doživotný trest odňatia slobody.



Okoličány je podľa Denníka N už na úteku v zahraničí, podobne ako jeho údajná 'pravá ruka' Róbert Nigut. Po Nigutovi polícia bezúspešne pátra už od roku 2013.



"Prokurátor je pri verejnom zasadnutí o odvolaní jednou zo strán tohto konania. Strany sú si v konaní pred súdom rovné. Prokurátor môže vykonávať len tie úkony, ktoré mu vyplývajú z Trestného poriadku v tom ktorom štádiu konania. Vzhľadom na to, že vo veci právoplatne rozhodol Najvyšší súd SR, predseda senátu odvolacieho súdu musí ihneď vydať príkaz na zadržanie odsúdeného na účel jeho dodania do výkonu trestu odňatia slobody a zároveň nariadi výkon trestu odňatia slobody a dodanie odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody," zdôraznila vo štvrtok pre TASR hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová.



Takýto príkaz možno podľa jej slov vydať až po vykonateľnosti rozhodnutia - v tomto prípade po vyhlásení rozsudku. Takýto príkaz je vydávaný bez návrhu prokurátora. "Orgány činné v trestnom konaní, vzhľadom na štádium konania pred súdom - verejné zasadnutie o odvolaní, kde prokurátor je len jednou zo strán, nemôžu vydať príkaz na zadržanie alebo odsúdeného zadržať. Je to vo výlučnej pôsobnosti predsedu senátu odvolacieho súdu. V prípade, že predseda senátu takýto príkaz vydá, vykonávajú ho príslušné orgány Policajného zboru. V tejto veci teda prokurátor konať nemal a nemohol. Čo sa týka otázky prípadného sledovania osôb predtým, ako boli právoplatne odsúdené, s touto otázkou sa treba obrátiť na Policajný zbor SR," zdôraznila ďalej Predajňová.



Vecou by sa mali najskôr zaoberať príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, následne by sa mohlo pristúpiť k celoštátnemu pátraniu, pokiaľ by osobu nenašli v mieste trvalého bydliska. Až potom môže byť vydaný európsky zatýkací rozkaz a napokon medzinárodný zatykač.



Na bosa Róberta Okoličányho bude možné vydať európsky zatykač asi až za týždne Na východoslovenského bosa Róberta Okoličányho, ktorého v stredu (11.4.) Najvyšší súd (NS) SR odsúdil za viacero vrážd, zosnovanie zločineckej skupiny a iné závažné trestné činy na doživotný trest odňatia slobody, nebude tak skoro možné vydať európsky zatýkací rozkaz.



Najskôr by ho nemohli vypátrať v adrese trvalého bydliska košickí policajti či príslušníci Policajného zboru (PZ) SR a až potom by do hry vstúpil prvostupňový Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS).



ŠTS by mohol vydať spomínaný európsky zatýkací rozkaz až potom, keď mu bude doručený rozsiahly spisový materiál z NS SR a rozsudok tohto odvolacieho súdu. TASR to vo štvrtok potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Spis má v tejto dlhoročnej súdnej kauze takmer 20.000 strán.



Doručenie rozsudku a spisového materiálu podľa neoficiálnych informácií pre TASR môže trvať až týždne. V prípade neúspechu európskeho zatýkacieho rozkazu by potom mohol byť vydaný medzinárodný zatykač.



Predseda senátu NS SR v stredu vydal príkaz polícii na dodanie Okoličányho do ústavu na výkon trestu odňatia po vynesení rozsudku, kde padli tri doživotné tresty odňatia slobody a ďalším členom skupiny udelil súd dlhoročné tresty za mrežami.