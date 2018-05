Prokurátor ÚŠP vydal príkaz na vydanie údajov z mobilu J. Kuciaka

Podľa vyjadrenia prokuratúry s odobratím mobilu však novinárka súhlasila. Má to byť zrejmé zo zápisnice, ktorá bola podpísaná všetkými prítomnými osobami.

Bratislava 16. mája (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vydal príkaz na vydanie kópie časti údajov z mobilného telefónu zavraždeného novinára Jána Kuciaka, a to nevyhnutných pre trestné konanie.



"Po tom, ako bol príkaz doručený dotknutej osobe, ktorá s takýmto úkonom súhlasila, počas úkonov smerujúcich k realizácii vyhotovenia požadovanej kópie časti údajov, dotknutá osoba výslovne prehlásila, že dobrovoľne vydáva mobilný telefón pre potreby trestného konania," uviedla v stredu pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



Denník Sme v utorok (15.5.) informoval, že českú investigatívnu novinárku Pavlu Holcovú vypočúvala niekoľko hodín Národná kriminálna agentúra. Polícia jej mala podľa denníka odobrať mobil aj so SIM kartou. "Išla som v dobrej viere ako svedok. Nie ako podozrivá. Svedkom sa, myslím, telefóny nezabavujú," napísala v stredu na sociálnej sieti Holcová.



Podľa vyjadrenia prokuratúry s odobratím mobilu však novinárka súhlasila. Má to byť zrejmé zo zápisnice, ktorá bola podpísaná všetkými prítomnými osobami. "Zdôrazňujeme, že cieľom získania časti komunikácie bolo výhradne získanie objektívnych dôkazov, ktoré môžu napomôcť pri vyšetrovaní predmetného trestného činu, a nie porušenie práv novinárky. Vyšetrovací tím robí naďalej všetko pre dosiahnutie hlavného cieľa trestného konania, a tým je odhalenie a potrestanie páchateľov úkladnej vraždy," uviedla na záver hovorkyňa ÚŠP.