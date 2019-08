Prokurátor: Zaistený telefón s Threemou je jednoznačne Mariana K.

V mobile sa mala nachádzať vyexportovaná záloha komunikácie prostredníctvom aplikácie Threema. V nej mal Marian K. komunikovať s obvinenou Alenou Zs.

Pezinok 19. augusta (TASR) – Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) disponujú dôkazmi o tom, že mobil odovzdaný Petrom Tóthom patril Marianovi K. Komunikácia, ktorej záloha bola v telefóne, nie je jediným dôkazom voči obvinenému. Povedali to na tlačovej konferencii k vyšetrovaniu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



„Je tam súhrn dôkazov, ktoré ten telefón jednoznačne identifikujú ako telefón Mariana K.,“ odpovedal prokurátor ÚŠP na otázku TASR, či disponujú aj inými poznatkami ako tvrdeniami Petra Tótha v oblasti vlastníctva mobilu. V tom sa mala nachádzať vyexportovaná záloha komunikácie prostredníctvom aplikácie Threema. V nej mal Marian K. komunikovať s obvinenou Alenou Zs.



Autenticitu komunikácie opakovane spochybňuje obhajca Mariana K. Marek Para. Na margo jeho pochybností a výčitky, že mu nebola dostatočne sprístupnená, reagoval prokurátor ÚŠP s tým, že obhajca môže v prospech klienta povedať čokoľvek. „Môže aj klamať, môže si vymýšľať, môže hovoriť čokoľvek,“ uviedol. Celú kópiu telefónu v takom stave, v akom bol zaistený, dostal obhajca v máji tohto roku. Komunikácia bola rozšifrovaná v júli a podľa prokurátora majú minimálne časť rozšifrovanej komunikácie k dispozícii všetci obvinení aj ich obhajcovia.



V reakcii na otázku TASR, či je komunikácia jediným dôkazom voči Marianovi K. z objednávky Kuciakovej vraždy, prokurátor ÚŠP pripomenul, že ho obvinili mesiace pred jej rozšifrovaním.



Súčasťou zálohy v telefóne bola aj komunikácia so Štefanom A. Podľa obžaloby prokurátora Jána Šantu mal s Marianom K. sfalšovať zmenky TV Markíza a komunikácia to má dokazovať. Proces s týmito zmenkami pokračuje na Špecializovanom trestnom súde v septembri.



Peter Tóth odovzdal okrem mobilného telefónu a auta viacero vecí patriacich Marianovi K. Stalo sa tak po zadržaní Aleny Zs., ktorá je v prípade tiež obvinená. V prípade vystupoval najprv ako utajený svedok, momentálne sa zdržuje podľa vlastných slov v zahraničí.



Vo veci vraždy Jána Kuciaka sú obvinení Marian K. ako objednávateľ, Alena Zs. a Zoltán A. ako sprostredkovatelia tejto objednávky, Miroslav M., ktorý sa priznal k streľbe, a Tomáš Zs. ako pomocník pri vražde.