Prokurátora Vasiľa Špirka disciplinárna komisia nepotrestala

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik uviedol, že navrhoval najmenší možný trest a to zníženie základného platu.

Košice 8. júna (TASR) - Prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vasiľa Špirka uznala disciplinárna komisia v piatok v Košiciach za vinného. Trest mu však neuložila. Zaoberala sa ním z dôvodu jeho verejných vyjadrení ku kauzám spojeným s exministrami Robertom Kaliňákom a Jánom Počiatkom (obaja Smer-SD).



Predseda komisie Kristián Kuko v rozhodnutí uviedol, že Špirko porušil povinnosti prokurátora, čím sa dopustil disciplinárneho previnenia podľa Zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. Od uloženia disciplinárneho opatrenia však komisia upustila. "Vzhľadom na povahu spáchaného previnenia možno dôvodne očakávať, že už samotné prejednanie veci pred disciplinárnou komisiou je postačujúce," zdôvodnil rozhodnutie komisie jej predseda.



"V podstate by sa dalo povedať, že disciplinárna komisia rozhodla takmer v súlade s mojím návrhom, čiže mohol by som byť spokojný, ale úprimne vám poviem, nie som spokojný. Nemôžem byť spokojný, necítim sa ani ako víťaz. Nie je to jednoduché pre vedúceho prokurátora, keď podáva návrhy na disciplinárne konanie na svojich ľudí, ktorí v podstate robia dobre prácu, ale bohužiaľ aj pri tom, ako sa vykonávalo celé dokazovanie, som vycítil, že sám môj kolega si je vedomý, že v podstate mohol konať inak," uviedol špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, s tým, že navrhoval najmenší možný trest a to zníženie základného platu.



K vyšetrovaniu podozrení, o ktorých hovoril Špirko, Kováčik povedal, že ide o živú vec. "Neviem vám povedať, nie je to otázka na mňa, ale vyšetrovateľov," povedal.







Špirko sa vzdal práva na odvolanie preto, lebo bolo podľa neho vyhovené jeho argumentom. "Vzhľadom k tomu, že som prokurátor, uvedomujem si, že z mojej strany došlo k určitým porušeniam právnych, či už povinností prokurátora, alebo aj priamo pokynov generálneho prokurátora. Nebudem sa zbabelo tváriť, že k tomu nedošlo, keď k tomu došlo. Nakoniec, aj sám som to konštatoval vo svojom vystúpení. Preto mám za to, že tento trest a rozhodnutie, ku ktorému dospela disciplinárna komisia, je zákonný," uviedol Špirko.



Na otázku, či by to urobil znova, odpovedal, že nič na tom nemení ani dnešné rozhodnutie. "Vychádzal som zo svojho vnútorného presvedčenia, zo svojich hodnôt, vlastnej morálky, okolností, ktoré existovali v tom priestore a čase. Určite neľutujem svoje konanie, ktoré som uplatnil a nič by som na tom nemenil," skonštatoval Špirko.



V súvislosti s obavou o svoju bezpečnosť povedal, že stále pretrváva. "Človek sa stal opatrnejší a prijal som aj prostriedky vlastnej ochrany," dodal Špirko, ktorý sa rovnako ako Kováčik vzdal práva na odvolanie. Rozhodnutie komisie sa tak stalo právoplatným.



Špirko dozoroval vyšetrovanie vtedajšieho ministra vnútra Kaliňáka vo veci kúpy podielu vo firme B. A. Haus od Ladislava Bašternáka. Začiatkom marca pred novinármi povedal, že bývalý minister financií Počiatek a exminister vnútra Kaliňák mali z ministerstva vnútra prostredníctvom podozrivých aktivít pri IT zákazkách "vytiahnuť" 200 miliónov eur. Informoval tiež, že na Kaliňáka podáva trestné oznámenie za pokus o diskreditáciu jeho osoby.