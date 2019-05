Prokuratúra podala odvolanie v kauze zabitia Filipínca H. Acordu

Juraja H., obžalovaného zo zabitia Filipínca, odsúdil senát OS Bratislava I 14. mája na šesťročný trest odňatia slobody nepodmienečne.

Bratislava 27. mája (TASR) - Krajská prokuratúra (KP) v Bratislave podala v pondelok odvolanie voči verdiktu Okresného súdu (OS) Bratislava I v kauze zabitia Filipínca Henryho Acordu. TASR o tom informoval prokurátor a hovorca KP v Bratislave Oliver Janíček.



"Odvolanie bolo v dnešný deň na základe pokynu Generálnej prokuratúry (GP) SR podané na Okresný súd Bratislava I s tým, že k odôvodneniu odvolania dôjde po doručení písomného vyhotovenia rozsudku prvostupňového súdu na KP Bratislava," dodal Janíček.



Juraja H., obžalovaného zo zabitia Filipínca, odsúdil senát OS Bratislava I 14. mája na šesťročný trest odňatia slobody nepodmienečne. Trest by si mal odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Verdikt nebol právoplatný, bolo možné sa voči nemu odvolať. Mohla tak urobiť dozorová prokurátorka KP v Bratislave, alebo obhajca obžalovaného v zákonnej lehote 15 dní. Vecou sa teda bude v budúcnosti zaoberať odvolací Krajský súd (KS) v Bratislave.



GP SR uložila KP povinnosť podať odvolanie vo veci zabitia Filipínca Henryho Acordu. TASR o tom v piatok (24. 5.) informovala hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová. "GP SR preskúmala trestnú vec a uložila Krajskej prokurátorke v Bratislave podať odvolanie proti výroku o treste pre neuloženie prísnejšieho trestu," spresnila Predajňová.



Vyneseniu verdiktu predchádzalo vyhlásenie obžalovaného o vine. Z tohto dôvodu súd už 14. mája nevykonával dokazovanie v súvislosti s vinou či s výškou trestu. Zároveň senát OS Bratislava I obžalovanému uložil ochranné protialkoholické liečenie.



Súd znížil hranicu trestu preto, lebo vychádzal zo znaleckého posudku, podľa ktorého obžalovaný spáchal skutok v stave zníženej príčetnosti. Preto došlo podľa odôvodnenia predsedu trojčlenného senátu k mimoriadnemu zníženiu dolnej hranice trestnej sadzby (sedem rokov, pozn. TASR). Súd zároveň prihliadal, čo sa týka trestu, nielen na priznanie, ale aj na skutočnosť, že nielen 14. mája, ale od začiatku Juraj H. oľutoval svoj čin. Prokurátorka KP pôvodne žiadala pre neho trest vo výške sedem až desať rokov. Vzhľadom na jeho priznanie navrhla odsúdiť ho na trest pod zákonnou sadzbou.



Prvé pojednávanie sa v tejto veci začalo koncom januára tohto roka. Dohodu o vine a treste vtedy odmietli uzatvoriť prokurátorka KP aj obžalovaný a jeho obhajca. "Nepopieram skutok, ktorý sa stal, ale nesúhlasím s právnou kvalifikáciou," povedal obvinený. Vypovedal, že v podvečer incidentu mali firemnú akciu, na ktorej vypil niekoľko pív s kolegami a nadriadenými. Z hotela, kde sa akcia konala, išiel neskôr do mesta, kde si chcel dať "ešte zopár pív". Priznal, že v minulosti navštevoval psychiatričku a užíval lieky na upokojenie. Aj to, že okrem pív si dal liek Paretin a pred odchodom na akciu užil dva razy Lexaurin.



Acordu podľa svojich slov napadol preto, lebo si myslel, že chce ubližovať ženám, s ktorými bol. Svoj čin oľutoval, tvrdí, že na konflikt má útržkovité spomienky. Priznal tiež, že do mesta nosieval boxer. Nikdy ho však údajne v minulosti nepoužil a mal ho ako talizman aj v deň incidentu.



Dvadsaťosemročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda mal 26. mája minulého roka nadránom približne o 4.45 h napadnúť na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Juraj H. okrem iného opakovane kopal poškodeného, keď už ležal na zemi. Filipínec upadol do bezvedomia, došlo ku krvácaniu do mozgu a po niekoľkých dňoch v nemocnici na následky poranení zomrel.



Náhradu škody si od Juraja H. v prípade uznania viny požadoval zástupca príslušnej zdravotnej poisťovne aj právny zástupca pozostalých. Ten žiada nielen náhradu pohrebných nákladov, cestovných nákladov pozostalých, ale aj ušlú mzdu a morálnu ujmu, ktorej výšku by mal posúdiť súd v civilnom konaní.