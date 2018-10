Prokuratúra: V prípade únosu Vietnamca sa začne trestné stíhanie

Trinh Xuan Thanha mala uniesť vlani v júli z Nemecka cez Slovensko do Vietnamu vietnamská tajná služba.

Bratislava 2. októbra (TASR) – V prípade únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thanha dal dozorujúci prokurátor po preskúmaní spisového materiálu vyšetrovateľovi pokyn, aby začal trestné stíhanie vo veci prečinu obmedzovania osobnej slobody spolupáchateľstvom. Pre TASR to potvrdil prokurátor Michal Šúrek z Krajskej prokuratúry v Bratislave.



V tejto veci bolo podľa Šúreka doposiaľ vypočutých 22 osôb. Tie patria medzi 44 ľudí, ktorých ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) zbavila mlčanlivosti. "K veci bola dopočutá taktiež oznamovateľka," podotkol.



Na základe výsledkov doposiaľ vykonaných výsluchov vyšetrovateľ podľa Krajskej prokuratúry v Bratislave odmietol časť trestného oznámenia novinárky Moniky T. a Ivana M. vo veci podozrenia zo spáchania prečinov zneužívania právomoci verejného činiteľa a falšovania i pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate či úradnej značky.



Denník N v pondelok (1. 10.) informoval, že dvaja policajti vypovedali pred slovenskými vyšetrovateľmi, že videli, ako vlečú do slovenského vládneho lietadla Vietnamca Trinh Xuan Thanha. Tieto výpovede policajtov znamenajú podľa denníka zlom vo vyšetrovaní.



Trinh Xuan Thanha mala uniesť vlani v júli z Nemecka cez Slovensko do Vietnamu vietnamská tajná služba. Pri únose malo byť využité aj slovenské vládne lietadlo. Vyšetrovanie tohto prípadu na Slovensku i v Nemecku pokračuje. Koncom septembra o tejto veci rokovala aj ministerka vnútra Saková so svojím nemeckým kolegom Horstom Seehofferom v Berlíne. "V rámci údajného únosu sa najmä spolkový nemecký minister vnútra dožadoval informácií, ktoré kroky slovenská strana podnikla," uviedla Saková s tým, že naďalej poskytujú plnú súčinnosť pri vyšetrovaní a umožnili nemeckému vyšetrovateľovi účasť na všetkých výsluchoch, ktoré slovenská strana v prípade podnikla a podnikne.



Obe krajiny podľa Sakovej tento prípad nevnímajú ako problém nemecko-slovenský, ale ako problém nemecko-vietnamský a slovensko-vietnamský. Saková uviedla, že nemecký minister jasne deklaroval, že "je aj z nemeckej strany veľký záujem vniesť svetlo do tohto celého prípadu".