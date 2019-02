Prvú očkovaciu dávku proti encefalitíde treba aplikovať vo februári

Druhá dávka by sa podľa odborníkov mala podať koncom marca alebo začiatkom apríla, ešte pred jarnou aktivitou kliešťov a tretia v septembri.

Banská Bystrica 24. februára (TASR) - Február je najoptimálnejšie obdobie na zaočkovanie prvou z troch dávok očkovacej látky proti kliešťovej encefalitíde. Informuje o tom banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ).



Druhá dávka by sa podľa odborníkov mala podať koncom marca alebo začiatkom apríla, ešte pred jarnou aktivitou kliešťov a tretia v septembri. Takéto očkovanie potom chráni človeka až päť rokov.



Miesta, kde sa najviac vyskytujú infikované kliešte, sú na Slovensku lokalizované predovšetkým pozdĺž brehov rieky Váh. Toto ohnisko sa tiahne od jeho prameňa až po miesto, kde sa rieka vlieva do Dunaja. Kým v minulosti bola infikovanými kliešťami zamorená len ľavá strana Váhu, v 70. rokoch minulého storočia sa to rozšírilo aj na jeho pravú stranu.



„V tejto oblasti zaznamenávame mnoho rokov najvyššiu chorobnosť, aj keď treba povedať, že na Slovensku nie je chorobnosť na kliešťovú encefalitídu vysoká. Ide ročne o 70 až 150 prípadov, ktoré majú stredne ťažký priebeh a vyžadujú si hospitalizáciu, ktorá trvá v priemere dva týždne. Z toho dôvodu sa na Slovensku nikdy neuvažovalo o celoplošnej vakcinácii proti tejto chorobe, pretože mnoho ľudí nie je vystavených tomuto riziku,“ uviedla vedúca Odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ Mária Avdičová.



Okrem okolia Váhu možno za endemické územie považovať aj juhozápadnú časť Slovenska, Nitriansky kraj a hlavne jeho južnejšie okresy. Výskyt infikovaných kliešťov sa však zaznamenáva už aj v oblastiach, kde v minulosti nebola potvrdená endemickosť, napríklad vo vyšších zemepisných výškach, ako je napríklad Slovenské rudohorie.



Kliešť môže chorobu preniesť okrem človeka aj na zvieratá. Človek sa potom môže nakaziť aj od nich. Nákaze sú vystavené hlavne kozy. Nemajú zvláštne klinické príznaky, ale vírus sa vylučuje do mlieka. Toto ochorenie sa teda môže preniesť aj pri konzumácii mlieka nakazených kôz a výrobkov z tohto mlieka, ktoré nie sú dostatočne tepelne opracované.



V SR sa očkujú tri skupiny obyvateľov - povinne pracovníci virologických laboratórií či vedci, ktorí zbierajú kliešte v prírode na výskum. Druhou skupinou vzhľadom na profesionálne riziko sú pracovníci v lesoch, geológovia, zememerači či športovci, ktorí sa venujú orientačnému behu a pohybujú sa v známych endemických oblastiach. Toto očkovanie je odporúčané a hradí ho zamestnávateľ. Tretiu skupinu tvoria občania, ktorí sa dávajú očkovať na vlastnú žiadosť.



Kliešťová encefalitída je vírusové ochorenie, keď vírus po zaklieštení sa krvnou cestou šíri v organizme, napadá najmä nervové tkanivo a spôsobuje hlavne zápal mozgu.