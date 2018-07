Prvý slovenský pacient s umelým srdcom sa zotavuje po transplantácii

NÚSCH, ako prvé pracovisko v Strednej Európe, odštartovalo Program SynCardia TAH - Total Artificial Heart, v rámci ktorého v novembri 2017 implantovali umelé srdce prvému slovenskému pacientovi.

Bratislava 9. júla (TASR) – V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave podstúpil transplantáciu prvý slovenský pacient s umelým srdcom. Implantácia umelého srdca, ktorá trvala vyše dvoch hodín, bola úspešná a pacient sa rýchlo zotavuje. TASR o tom informovala hovorkyňa NÚSCH Soňa Valášiková.



NÚSCH, ako prvé pracovisko v Strednej Európe, odštartovalo "Program SynCardia TAH - Total Artificial Heart", v rámci ktorého v novembri 2017 implantovali umelé srdce prvému slovenskému pacientovi. Štyridsaťsedemročného Jozefa z Topoľčian v januári prepustili do domáceho liečenia, čo umožnilo prepojenie z nemocničného kompresoru na takzvaný domáci pohon.



Umelé srdce bolo pri živote vďaka batohu s pohonom o hmotnosti približne šesť kilogramov, ktorý nosil stále na chrbte. S domácim kompresorom bol pacient schopný viesť takmer normálny život. "Po prepustení do domácej liečby Jozef zostal na čakacej listine na transplantáciu srdca. V súčasnosti je už aj po transplantácii doma a cíti sa dobre," povedala Valášiková.



Odborníci z ústavu sa na implantáciu umelého srdca pripravovali v Nemecku už od januára 2017. Slovenský pacient je 1741. pacientom s implantovaným umelým srdcom na svete. TAH je jediné zariadenie slúžiace na totálne nahradenie srdca, je jednorazové a môže ho dostať len jeden pacient. Po transplantácii srdca od darcu ide to umelé naspäť do USA, aby tím odborníkov srdce po použití preskúmal, ako sa správalo v hrudi pacienta a vychytali sa jeho prípadné nedostatky.