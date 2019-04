PS a Spolu predstavili spoločnú volebnú kampaň do europarlamentu

Koalícia PS a SPOLU predstavila okrem kandidátov aj svoj volebný program. Chce, aby európske Slovensko bolo trvalým zdrojom úspechu a dobrého života ľudí a aby chránilo a rozvíjalo demokraciu.

Bratislava 12. apríla (TASR) - Koalícia Progresívneho Slovenska (PS) a Spolu ide do eurovolieb s heslom "Skutočne európSKe Slovensko". V bratislavskej Novej Cvernovke vo štvrtok (11. 4.) predstavili aj 14 kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu.



Kandidát strán Vladimír Bilčík podotkol, že heslo ich volebnej kampane vyjadruje snahu dobehnúť západnú Európu. „Nemusíme sa cítiť ako druhoradí Európania. Je načase dotiahnuť európsku cestu Slovenska do úspešného konca,“ povedal.



Koalícia PS a SPOLU predstavila okrem kandidátov aj svoj volebný program. Chce, aby skutočne európske Slovensko bolo trvalým zdrojom úspechu a dobrého života ľudí a aby chránilo a rozvíjalo demokraciu, slobodu a spravodlivosť pre všetkých. Zároveň chce, aby riešilo výzvy v bezpečnosti a obchode, pri ktorých je výhodné spojiť sily.



Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.