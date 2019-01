Psychologička: Rodičia by mali prijať, že všetci nemôžu byť jednotkári

Podľa psychologičky, ak má školák zvládnuť zvýšenú záťaž posledných dní pred uzavretím polročných známok, je nevyhnutné, aby rodičia dohliadli na úpravu jeho denného režimu.

Bratislava 21. januára (TASR) – Ak má žiak dosiahnuť pred polročným vysvedčením dobré výsledky, nesmie byť vystresovaný z tlaku a očakávaní svojich rodičov. Podľa psychologičky Denisy Maderovej je dôležité, aby rodičia akceptovali reálne možnosti a schopnosti svojho dieťaťa. Podľa jej slov je potrebné prijať aj fakt, že všetci žiaci nemôžu byť čistí jednotkári, a že sú predmety, v ktorých ich dieťa nebude vynikať.



Na druhej strane by však rodičia podľa psychologičky nemali situáciu zľahčovať vyhláseniami o tom, že známky nie sú dôležité. "Inak si to môže školák vysvetliť tak, že sa vlastne nič nedeje, a že sa ani v budúcnosti nemusí usilovať mať dobré výsledky," uviedla pre TASR Maderová.



Podľa psychologičky, ak má školák zvládnuť zvýšenú záťaž posledných dní pred uzavretím polročných známok, je nevyhnutné, aby rodičia dohliadli na úpravu jeho denného režimu. "Aby sa dieťa dokázalo sústrediť na učenie a pripraviť sa na rozhodujúce písomky, musí mať dostatok energie a oddychu," upozornila Maderová. V tejto súvislosti zdôraznila nevyhnutnosť obmedziť aktivitu pri počítači i vymedzenie času, v ktorom sa môže hrať. "Určite by za počítačom nemal byť školák viac ako dve hodiny denne a najmä nie večer, tesne pred spaním," spresnila psychologička. Varovala aj pred večerným hraním hier. "Tie stimulujú mozgovú aktivitu, deti potom nevedia zaspať, ráno sa im zle vstáva, sú unavené, čo sa potom prejaví v škole nedostatočnou sústredenosťou," ozrejmila.



Obdobie pred vysvedčením podľa Maderovej neznamená, že dieťa musí zabudnúť na voľnočasové aktivity a venovať sa len učeniu. "Aj z hľadiska psychohygieny a mentálneho oddychu potrebného na učenie je dôležité, aby dieťa malo možnosť venovať sa tomu, čo ho baví a bolo tiež na čerstvom vzduchu," upozornila. Dôležité je podľa nej zadeliť čas a vybrať na učenie najvhodnejšiu dobu. Odporúča preto dieťa po príchode zo školy nechať trochu oddýchnuť a začať sa učiť po 16.00 h. "Určite však nie je dobré, aby sa dieťa učilo večer, tesne pred spaním, keď je fyzicky i mentálne unavené," uzavrela.