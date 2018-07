Puci chce na výbore pre nezlučiteľnosť funkcií hovoriť o Remišovej

Veronika Remišová považuje útoky za snahu o jej diskreditáciu za to, že upozorňuje na kauzy koalície.

Bratislava 23. júla (TASR) - Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií by sa mal na septembrovom zasadnutí zaoberať chatou, ktorú predsedníčka klubu OĽaNO Veronika Remišová neuviedla v majetkovom priznaní. Debatu chce otvoriť podpredseda výboru Róbert Puci zo Smeru-SD. Remišová považuje útoky za snahu o jej diskreditáciu za to, že upozorňuje na kauzy koalície.



Z doteraz známych a dostupných informácií sa podľa Puciho javí, že poslankyňa, "ktorá sa sama stavia do pozície akejsi 'ochrankyne' transparentnosti, slušnosti a dodržiavania zákonov", porušila zákon tým, že v majetkovom priznaní "zabudla či cielene neuviedla, vlastníctvo luxusnej chaty v katastri obce Pribylina (v chránenom vtáčom území Tatry)".



Na septembrovom rokovaní výboru preto bude Puci navrhovať, aby sa členovia výboru zaoberali aj "týmto vážnym porušením platnej legislatívy a klamstvom v priamom prenose". "Výhovorku o tom, že chata nebola skolaudovaná, a teda nie je majetkom, považujem za štandardnú matovičovskú výhovorku," uviedol Puci vo svojom stanovisku.



Pripomína, že Remišová je jednou z poslancov, ktorí žiadajú zmenu zákona o konflikte záujmov, ktorá má priniesť aj prísnejšie majetkové priznania. To podľa Puciho nekorešponduje s konaním poslankyne.



Remišová považuje za úsmevné, že ju koaliční poslanci kritizujú za dodržiavanie pravidiel, ktoré sa roky opozícia snaží sprísniť, no koalícia to blokuje. "Podľa súčasného formulára majetkových priznaní má poslanec napísať do majetkového priznania aj 'rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri nehnuteľností', čo naša chata nie je. Preto nie je uvedená ani v mojom majetkovom priznaní, presne podľa pokynov. Pozemok, ktorý na liste vlastníctva uvedený je, v mojom majetkovom priznaní, samozrejme, figuruje od môjho zvolenia do parlamentu," vysvetľuje Remišová.



Puci a jeho kolegovia by si podľa nej mali v prvom rade riadne prečítať formuláre na majetkové priznania, ktoré sami schválili. "A ak sa im formulár nepáči, mali by ho konečne zmeniť, pretože súčasná situácia nečestným politikom veľmi vyhovuje," poznamenala. Poukázala, že napríklad minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) neuvádza v majetkovom priznaní podiel na rodinnom dome už celé roky, čo je podľa jej slov jednoznačné porušenie zákona.



Za absurdné považuje Remišová, že politici nemusia v priznaní uvádzať nehnuteľnosti vo vlastníctve firiem, ktorých sú 100-percentní majitelia. "Tak má napísanú luxusnú chatu predseda SNS Andrej Danko, nehovoriac o tom, či je súkromné použitie zdanené," doplnila Remišová. Odvoláva sa na listy vlastníctva.



Zdôraznila, že ona má všetok svoj majetok evidovaný na seba a neskrýva ho po rôznych firmách. "Prehľad v majetkovom priznaní je úplný. O tom, že staviame chatu, vedia desiatky majiteľov ďalších chát okolo. Je absurdné tvrdiť, že by som to chcela zatajiť. Na rozdiel od mnohých politikov na Slovensku sa za spôsob nadobudnutia majetku nemusím hanbiť," vyhlásila.