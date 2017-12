S pyrotechnikou treba manipulovať opatrne, upozorňuje polícia

Zapálenú pyrotechniku nemožno vyhadzovať z balkónov a terás, mohol by napríklad vzniknúť požiar zaparkovaných áut.

Bratislava 30. decembra (TASR) - Spotrebiteľ by mal nakupovať zábavnú pyrotechniku iba od autorizovaného predajcu, tej podomácky vyrobenej by sa mal zďaleka vyhnúť. Pred Silvestrom na to upozorňuje polícia.



"Ľudia by zaobchádzanie s pyrotechnikou nemali brať na ľahkú váhu, inak hrozia vážne úrazy," povedala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová vo videu zverejnenom na Facebooku. Neradí ju kupovať od pouličných predajcov bez návodu na použitie. V prítomnosti detí či starších osôb treba byť podľa nej mimoriadne ohľaduplný.



Návod na použitie si pred použitím pyrotechniky treba poriadne prečítať. Nemožno si ju dávať do vreciek. Rakety radí Baloghová umiestniť pred odpálením do fľaše s pieskom a nie ich zabodnúť do zeme či snehu. "Treba ju uložiť na voľné priestranstvo, nie pod stromy," povedala.



Ak zábavná pyrotechnika nevybuchne, alebo sa neodpáli, nemožno sa k nej približovať hneď, treba vyčkať. Podľa Baloghovej je nebezpečné takúto pyrotechniku opätovne zapáliť či odpáliť.



Zapálenú pyrotechniku nemožno vyhadzovať z balkónov a terás, mohol by napríklad vzniknúť požiar zaparkovaných áut.