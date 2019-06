F. Ružička: Na riešenie situácie na Ukrajine je potrebný dialóg

Vzťahy Ukrajiny a Ruska sú jednou z tém, ktorým sa venujú poslanci výborov Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO na svojom jarnom zasadnutí v Bratislave.

Bratislava 2. júna (TASR) - Na riešenie situácie na Ukrajine je potrebný dialóg. Zhodli sa na tom štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí František Ružička a riaditeľ Centra pre prevenciu konfliktov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Marcel Peško. Vzťahy Ukrajiny a Ruska sú jednou z tém, ktorým sa venujú poslanci výborov Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO na svojom jarnom zasadnutí v Bratislave.



"Myslíme si, že viaceré signály, ktoré vysiela novozvolený prezident vo vzťahu s tým, ako chce uchopiť vzťahy s Ruskom, sú nádejné. Vytvárajú priestor na mierny optimizmus. Pevne veríme, že k tomuto dialógu dôjde. My potrebujeme tento dialóg," skonštatoval Ružička.



Zároveň je podľa neho dôležité zachovať jasný postup voči Rusku, a to aj preto, aby si krajiny udržali svoju kredibilitu. Dialóg s Ruskom však považuje za kľúčový. Doplnil, že si vie predstaviť aj posun spolupráce medzi Ukrajinou a NATO po návšteve novozvoleného ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bruseli.



"Komunikácia je veľmi zložitá, ak nedodržiavate pravidlá," povedala v tejto súvislosti spravodajkyňa podvýboru pre partnerstvo NATO Raynell Andreychuková. Podľa jej slov bude preto záležať na ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ako sa k riešeniu a dialógu postaví. Skonštatovala, že nový ukrajinský prezident prejavil záujem o NATO a Európu a zároveň o udržanie vzťahov s Ruskom. "Uvidíme, ako sa bude tento vzťah vyvíjať," dodala s tým, že situáciu bude možné posúdiť až na základe ďalšieho vývoja.



"Hlavnou prekážkou v súčasnosti v hľadaní riešenia je, že neexistuje dialóg na najvyššej úrovni medzi Kyjevom a Moskvou, medzi západnými hlavnými mestami a Moskvou o tomto riešení," skonštatoval Peško s tým, že je potrebné, aby aj NATO našlo spôsob, ako OBSE v snahe o riešenie konfliktu podporiť. Dodal, že je dobré a prirodzené, že sa Parlamentné zhromaždenie NATO problémom zaoberá, pretože konflikt na Ukrajine sa dotýka celej Európy.



Základom je podľa neho to, aby sa prestalo strieľať, stiahla sa ťažká technika z Donbasu a začali sa riešiť humanitárne problémy. "Pokiaľ sa bude strieľať na Donbase, tak sa nám ťažko podarí nájsť riešenie," zdôraznil. Problém však vidí aj v tom, že strany konfliktu neboli ochotné pristúpiť na budovanie podmienok na mierové riešenia.



PZ NATO je fórum pre politikov a expertov, ktorí sa zaoberajú bezpečnosťou krajín. Diskutujú na ňom o agende, prioritách, analýzach i identifikácii trendov v oblasti obrany a bezpečnosti. Na jarnom zasadnutí PZ NATO v Bratislave sa počas tohto víkendu zúčastňujú stovky delegátov z členských a partnerských krajín NATO.