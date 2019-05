R. Bozalka: Priebeh volieb bol pokojný, polícia eviduje 23 podaní

Na snímke viceprezident Policajného zboru MV SR - Prezídium Policajného zboru Róbert Bozalka počas tlačovej konferenecie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán k vyhláseniu oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu v Bratislave 26. mája 2019.

Bratislava 27. mája (TASR) - Priebeh volieb do Európskeho parlamentu bol pokojný, polícia eviduje 23 podaní. Na spoločnej nedeľnej (26. 5.) tlačovej konferencii to zhodnotil viceprezident Policajného zboru Róbert Bozalka.



"Môžem povedať, že počas volieb do EP nedošlo k narušeniu verejného poriadku, z našej strany bola bezpečnostná situácia priebežne vyhodnocovaná," skonštatoval Bozalka.



Z celkových 23 podaných oznámení sa podľa jeho slov deväť týkalo podozrení z trestnej činnosti. V dvoch prípadoch začali trestné stíhanie. Polícia ďalej eviduje tri priestupky a 11 iných podnetov. Bozalka dodal, že medzi nimi boli okrem volebnej korupcie napríklad marenie prípravy a priebehu volieb a referenda, poškodzovanie cudzej veci, poškodzovanie cudzích práv a krádeže. Priestupky zaznamenala polícia proti verejnému poriadku a občianskemu spolužitiu.







V súvislosti s volebnou korupciou ozrejmil, že každé jedno oznámenie bolo riadne zadefinované, realizujú sa procesné úkony a na základe výsledkov polícia rozhodne.



Na priebeh volieb podľa jeho slov dohliadalo celkovo 6090 policajtov. Úlohám spojenými len s voľbami sa venovali 4009 policajtov, zvyšok bol vyčlenený na bežný výkon služby.