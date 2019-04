R. Chovanec: Rezort hospodárstva podporuje podnikanie mladých

Podnikanie nie je podľa neho pre každého, je to spôsob života.

Bratislava 14. apríla (TASR) – Ministerstvo hospodárstva SR sa snaží podporovať podnikanie mladých prostredníctvom programov Slovak Business Agency (SBA). Povedal to pre TASR štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec.



Podpora sa týka nielen študentských firiem, ale aj novozaložených firiem a start-upov. "Najmä pre mladých môže byť zaujímavý program mentora, človeka, ktorý má skúsenosti s podnikaním, založil vlastné firmy a je ochotný sa podeliť so svojimi znalosťami," uviedol štátny tajomník. Podnikanie nie je podľa neho pre každého, je to spôsob života. Podnikateľ musí mať určité danosti, mentálnu výbavu, preto je dôležité, aby si študenti vyskúšali cvičné firmy už v škole.



Štátny tajomník počas 24. ročníka celoslovenského Junior Achievement Veľtrhu podnikateľských talentov (9. 4.) uviedol, že ak sú mladí podnikatelia aktívni napríklad v rodinnej firme svojich rodičov, je to pre nich výhoda v porovnaní s ostatnými.