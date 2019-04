R. Chovanec: Oblasťou inovácií pre SR je aj automobilový priemysel

Riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie Európskej komisie (EK) Jean-David Malo konštatoval, že Slovensko má veľký potenciál.

Bratislava 11. apríla (TASR) - Oblasťami inovácií pre Slovensko sú automobilový i elektrotechnický priemysel, IT, robotizácia, automatizácia, biotechnológia a nové materiály. Na to sú naviazané eurofondy v tomto programovom období, na to má SR potenciál štruktúrou priemyslu. Uviedol to vo štvrtok štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec počas podujatia HNClubu, ktorého témou bolo naštartovanie výskumu a inovácií na Slovensku.



"Sú veľkí výrobcovia, je tu 400 subdodávateľov pre automotive. Je oveľa jednoduchšie sa v ňom rýchlo presadiť s nápadmi a dostať sa na trh," priblížil štátny tajomník. K možnosti zriadiť ministerstvo pre výskum a inovácie povedal, že v rámci nového rozpočtového obdobia by mnohým pomohlo, keby táto celá téma mala jedno riadenie. Potom by bolo možné efektívnejšie prepojiť základný výskum, univerzity, inovácie či start-upy. Dodal, že ide o otvorenú tému.



Riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie Európskej komisie (EK) Jean-David Malo konštatoval, že Slovensko má veľký potenciál. Slabinou je neexistujúci ekosystém, ktorý by vytváral príležitosti. V tejto súvislosti poznamenal, že nastal pozitívny posun v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov. Druhou slabinou, podobne ako v iných štátoch, je odchod talentovaných mladých ľudí do zahraničia. Účastníkov podujatia informoval, že Európska komisia podniká aktívne kroky, aby Európska únia znížila náskok Spojených štátov a Číny vo výskume a inováciách a priblížil význam a plány Európskej rady pre inováciu. Tá by mala byť podľa neho integrovaným obchodným miestom. Problémom EÚ je nedostatočný prístup k rizikovému kapitálu a to, že financie neprúdia tým správnym smerom. Riešením je zjednodušovanie procesov a podpora výskumu, čo vyústi do nových technológií.