R. Fico bude v pondelok čeliť odvolávaniu, s jeho pádom skončí i vláda

Bratislava 13. marca (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) bude čeliť odvolávaniu v Národnej rade (NR) SR v pondelok 19. marca od 9.00 h. Ak by Fica odvolali, padla by celá vláda. Termín mimoriadnej schôdze NR SR určil predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Mimoriadne rokovanie iniciovala opozícia.



Návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi, a teda aj celej vláde prišiel po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a po zverejnení Kuciakovho nedokončeného článku, v ktorom zavraždený novinár píše aj o údajnom prepojení vládnych politikov na kalábrijskú mafiu. Opozícia vyhlásila, že premiérovi a vláde nedôverujú, že kabinet stratil legitimitu.



Po vražde a zverejnených informáciách sa situácia skomplikovala aj vo vládnej koalícii, kde pokračuje kríza. Most-Híd žiadal hlavu ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorý napokon po niekoľkých dňoch odstúpil. To už Mostu-Híd nestačilo a rozhodol, že chce predčasné voľby. Ak sa na nich s koaličnými partnermi nedohodne, odíde z koalície. Fico dohodu na týchto voľbách podľa Mosta-Híd odmietol, SNS v pondelok hovorila o možnosti rozprávať sa o nich.



Opozícii prekáža, že Fico odmieta vyvodiť politickú zodpovednosť, ako aj údajné prepojenia jeho ľudí na mafiu. Opozičné strany majú tiež podozrenie, že vyšetrovanie dvojnásobnej úkladnej vraždy môže byť ovplyvňované. Opozícia volá po predčasných voľbách.