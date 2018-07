Fico:Iniciatíva Za slušné Slovensko sa demaskovala,sú to Sorosove deti

Podľa expremiéra by bolo veľmi zlé, keby Slovensko riadili zahraniční finančníci a nie slovenskí politici zvolení v riadnych voľbách.

Bratislava 3. júla (TASR) - Iniciatíva Za slušné Slovensko, ktorá sa podporou vybraných kandidátov zapojila do jesenných komunálnych volieb, sa týmto krokom neuveriteľne demaskovala. Na tlačovej konferencii to vyhlásil predseda Smeru-SD a expremiér Robert Fico, ktorý predstaviteľov iniciatívy nazval Sorosove deti.



"Ja od začiatku tvrdím, že je to jasné zneužitie vraždy novinára, že je tu vysoká miera organizovanosti týchto podujatí. Tvárili sa, že je to pekná iniciatíva, ktorá nemá s politikou nič, ale oklamali všetkých. Keď chcú, nech si založia politickú stranu a nech vstúpia do politického súboja a nie takto pokútne zmeniť občiansku iniciatívu na politickú hnutie," odkázal Fico, podľa ktorého by bolo veľmi zlé, keby Slovensko riadili zahraniční finančníci a nie slovenskí politici zvolení v riadnych voľbách.



Fico zdôraznil, že za takmer 20 rokov existencie jeho strany počul asi tisíckrát, že so Smerom nie. "Nepoznám politickú stranu, ktorá by pred voľbami nepovedala, že so Smerom nepôjde. Včera som to počul 1001-krát, že kandidáta s podporou Smeru-SD táto iniciatíva nepodporí," podotkol.



Stranu však Fico označil za najúspešnejší politický subjekt v dejinách moderného Slovenska. "Čo tieto Sorosove deti budú hovoriť, je jedno, my sa chystáme dosiahnuť dobrý výsledok v komunálnych voľbách a opäť chceme vyhrať parlamentné voľby a zostavovať novú vládu," dodal.



Iniciatíva Za slušné Slovensko vyjadrila podporu v jesenných komunálnych voľbách kandidátovi na primátora Bratislavy Matúšovi Vallovi, kandidátovi na primátora Nitry Marekovi Hattasovi a kandidátovi na primátora Žiliny Petrovi Fiabánemu. Vysvetľuje to tým, že títo kandidáti sa prihlásili k ich vízii Slušné mestá a obce Slovenska, sú transparentní a volajú po tom, aby občania aj po voľbách mohli participovať na správe veci verejných.



Zástupcovia iniciatívy deklarujú, že naďalej ostávajú občianskou iniciatívou a že do politiky nevstúpili. Uvedomujú si však, že môže prísť časť kritiky za to, že niekoho podporia. "My však len hovoríme, títo ľudia sa hlásia k vízii Slušné mestá a obce Slovenska a spĺňajú tie podmienky. Ak chceme zmenu v krajine a voláme po slušnom i spravodlivom Slovensku, tak cítime povinnosť povedať ľuďom, ako to vidíme my," uviedol člen iniciatívy Juraj Šeliga. Podporiť chcú aj ďalších nezávislých kandidátov na poslancov zastupiteľstiev či na primátorov a starostov v obciach a mestách Slovenska, ktorí sa budú hlásiť k vízii a ktorých si vyberú.