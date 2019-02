R. Fico je pripravený vypovedať vo veci údajného vydierania A. Kisku

Prezident Kiska v piatok (22. 2.) hovoril, že ho mal Fico vydierať v súvislosti s voľbou kandidátov na ústavných sudcov a jeho ambíciou byť predsedom Ústavného súdu SR.

Bratislava 26. februára (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico je pripravený okamžite vypovedať vo veci údajného vydierania prezidenta Andreja Kisku. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave. Fico naznačuje, že to nebol on, ale Kiska, kto sa pokúšal ovplyvňovať orgány činné v trestnom konaní. Expremiér tiež zopakoval, že Kiska klamal pri financovaní prezidentskej kampane. Je pripravený na verejnú televíznu diskusiu s Kiskom k financovaniu prezidentskej kampane.



Fico deklaruje, že má záujem, aby sa obvinenie zo strany Kisku prešetrilo čo najrýchlejšie. "Som pripravený okamžite vypovedať pred príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní, čakám len na dátum," vyhlásil Fico s tým, že polícia a prokuratúra jednoznačne vylúčili, že by ich niekto ovplyvňoval pri rozhodnutí obviniť konateľa Kiskovej firmy KTAG.



Šéf Smeru-SD sa pýta, či by nemal byť prezident vypočutý v súvislosti s podozrením ovplyvňovania orgánov činných v trestnom konaní. "Médiá pred rokom priniesli informáciu, že Kiska sa trikrát osobne pýtal na svoju kauzu generálneho prokurátora, čo mnohí odborníci interpretovali, ako snahu o zásah do vyšetrovania," podotkol Fico.



Trvá na tom, že Kiska klamal v prípade financovania kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2014. Fico prezidenta vyzýva, aby ukázal verejnosti výdavky za marec 2014. "Nech ukáže, čo všetko mu spoločnosť KTAG zaplatila. Aké mala výdavky na bilbordy, bývanie, občerstvenie, cestovanie, na všetko čo súvisí s kampaňou. Potom nech ukáže, o akú vratku DPH žiadala táto firma v apríli 2014 a zistíme, že ten objem peňazí bol s vysokou pravdepodobnosťou podstatne väčší, ako bol povolený limit 250.000 eur za celú prezidentskú kampaň v marci 2014," spresnil Fico. Firma KTAG sa podľa jeho slov pokúsila cez vratky DPH a krátenie dane z príjmu preniesť náklady na Kiskovu kampaň na plecia daňových poplatníkov.



Predseda Smeru-SD upozornil, že v roku 2017, keď mali podvody Kisku a KTAG vyplávať na povrch, robila firma 17 opravných daňových priznaní za rok 2013 a 2014. Fico považuje konanie prezidenta za neospravedlniteľné a poukazuje aj na listinu o financovaní kampane z apríla 2014, ktorú Kiska podpísal a predložil ministerstvu financií. "Tu vyslovene hovorí, že náklady na jeho kampaň sa pohybovali v prvom a druhom kole spolu okolo 250.000 eur. Táto informácia je však spochybniteľná. Zdá sa, že to bolo podstatne viac," vyhlásil Fico s tým, že prezident SR verejne klamal a toto klamstvo aj podpísal a poslal rezortu financií. Kisku preto vyzýva na televízny diskusný duel, v rámci ktorého si spoločne prejdú financovanie svojich kampaní v prezidentských voľbách 2014. "Celú moju kampaň financoval Smer-SD z legálnych prostriedkov," deklaroval Fico.



Prezident Kiska v piatok (22. 2.) hovoril, že ho mal Fico vydierať v súvislosti s voľbou kandidátov na ústavných sudcov a jeho ambíciou byť predsedom Ústavného súdu SR. Kiska si tiež myslí, že trestné stíhanie konateľa spoločnosti KTAG je Ficovou pomstou za to, že ho Kiska nevymenuje za predsedu ústavného súdu. Fico obvinenia odmieta.



V prípade daňových káuz spájaných s Kiskom obvinili konateľa firmy KTAG Eduarda K. Stíhanie sa má týkať neoprávnenej vratky DPH vo výške 155.633 eur, ktorú si KTAG vypýtala od štátu. V minulosti bol na poste konateľa firmy i sám prezident. Kým zastáva svoj úrad, nie je ho možné obviniť.