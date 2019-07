R. Fico: Ľ. Blaha má moju podporu

Eset žaluje poslanca Blahu za jeho vyjadrenia na adresu firmy.

Bratislava 9. júla (TASR) - Predseda parlamentného európskeho výboru Ľuboš Blaha (Smer-SD) má podporu svojho straníckeho šéfa Roberta Fica a v prípade sporu s firmou Eset bude mať plnú právnu pomoc strany. Fico to vyhlásil v utorok na tlačovej konferencii. Eset žaluje poslanca za jeho vyjadrenia na adresu firmy.



Fico reagoval aj na Blahove vyjadrenia na adresu Európskej únie (EÚ), problém v nich nevidí. Blaha sa pre ne dostal do sporu s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD). Predseda vlády v máji vyhlásil, že odmieta, aby sa Blaha vyjadroval o predstaviteľoch EÚ ako o lúzroch či o EÚ ako o organizácii, ktorá nenávidí ľudí a tento región.



"Nechajme politikov, aby sa niekedy vyjadrovali aj expresívnejšie," reagoval Fico v utorok a doplnil, že EÚ uznáva. "Je to náš životný priestor, to neznamená, že niekto nemôže mať kritický pohľad," uzavrel.