VIDEO: R. FICO: Maďaričove rozhodnutie nás neprekvapilo

M. Maďarič vo štvrtok informoval, že odchádza zo Smeru-SD aj z vládnej koalície. V parlamente bude pôsobiť ako nezávislý poslanec.

Bratislava 25. októbra (TASR/Teraz.sk) - Predstaviteľov strany Smer-SD rozhodnutie poslanca Mareka Maďariča odísť zo Smeru-SD a z koalície neprekvapuje. Na tlačovej konferencii to vyhlásil líder Smeru-SD Robert Fico.



"On už dávno odišiel a teraz urobil iba formálny akt. Vzdal sa funkcie ministra kultúry a podpredsedu strany a v mnohých prípadoch buď nehlasoval s vládnou koalíciou, alebo hlasoval inak. Čakali sme, že tento formálny krok príde. Nemá to však žiaden vplyv na fungovanie koalície, keďže hlasovania Mareka Maďariča spočívali v tom, že buď nebol na hlasovaní, respektíve hlasoval inak," povedal Fico, ktorý Maďaričovi poďakoval za spoluprácu a zaželal mu všetko najlepšie.



Maďarič vo štvrtok informoval, že odchádza zo Smeru-SD aj z vládnej koalície. V parlamente bude pôsobiť ako nezávislý poslanec. TASR informoval jeho poslanecký asistent Jozef Bednár.



Strana Smer-SD bude mať po Maďaričovom odchode v poslaneckom klube 48 členov, SNS 15 a Most-Híd 13. Trojkoalícia sa tak bude opierať o tesnú väčšinu 76 hlasov.