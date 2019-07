R. FICO: MUSÍ DÔJSŤ K RADIKÁLNEMU ZVÝŠENIU MINIMÁLNEJ MZDY

Správu aktualizujeme.

Bratislava 29. júla (TASR) – Musí dôjsť k ďalšiemu radikálnemu zvýšeniu minimálnej mzdy. Taká je dohoda medzi Smerom-SD a odbormi. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii predseda Smeru-SD Robert Fico po stretnutí s prezidentom Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Mariánom Magdoškom. Zvýšenie na rok 2020 musí byť podľa Fica vyššie ako to posledné. Načrtol aj možnosť v tomto smere zakotviť vzorec do legislatívy.