R. Fico nevidí dôvod na jeho vypočutie pre korupciu pri voľbe šéfa GP

Bratislava 31. júla (TASR) - Robert Fico (Smer-SD) nevidí dôvod na to, aby bol predvolaný na výsluch v kauze kupovania hlasov poslancov pri voľbe generálneho prokurátora v rokoch 2010 - 2012. Tvrdí, že je to problém vlády Ivety Radičovej, ktorá bola vtedy premiérkou, a Smer-SD s tým nemá nič spoločné.



"Nerozumiem, prečo by sme mali byť my kontaktovaní v tejto veci," povedal Fico s tým, že kupovanie poslancov sa týkalo vtedajšej vládnej koalície. Poukázal na fotenie si lístkov a ich kontrolovanie medzi vtedajšími koaličnými poslancami. Fico nevidí dôvod, prečo by mal niekto predvolať na výsluch práve jeho. "My s tým nemáme absolútne nič spoločné," zdôraznil.







"Je absolútne evidentné, že takzvaná protikorupčná koalícia, takto si hovoria súčasné opozičné strany, má jeden veľký problém, a to korupciu," povedal Erik Tomáš (Smer-SD). Tvrdí, že korumpovaní mali byť vtedy práve poslanci koalície.



Tomáš tiež poukázal na rozhovor Richarda Sulíka (SaS) s podnikateľom Marianom K., ktorí sa dohadovali na voľbe generálneho prokurátora. "Lietali tam sumy 300.00 eur, ale bolo to v kontexte koaličných poslancov," dodal.



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) začal znova vyšetrovať údajné kupovanie poslancov pri voľbe generálneho prokurátora počas vlády Ivety Radičovej v rokoch 2010 - 2012. Informácie o korupcii má z vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka. TASR to potvrdila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová. Na obnovenie vyšetrovania poukázala TV JOJ.



Pri vtedajšej voľbe navrhol na post generálneho prokurátora Dobroslava Trnku poslanec SDKÚ Stanislav Janiš. Ten pre TV JOJ odmietol trestné stíhanie komentovať s tým, že sú to hlúposti.



Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry (GP) SR 9. mája 2011 potvrdil, že polícia zastavila trestné stíhanie týkajúce sa podozrenia z kupovania hlasov poslancov pri novembrovej voľbe generálneho prokurátora v Národnej rade SR v roku 2010. Polícia stíhanie zastavila z dôvodu, že skutok sa nestal.