R. Fico považuje Kiskove obvinenia za účelové

Kisku na tlačovej konferencii expremiér označil za podvodníka a klamára.

Bratislava 22. februára (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico odmieta obvinenia prezidenta SR Andreja Kisku z vydierania a považuje ich za účelové.



Orgány činné v trestnom konaní podľa Roberta Fica v prípade firmy, ktorej spolumajiteľom je prezident Kiska, konajú autonómne a on do ich činnosti nijako nezasahuje. Tvrdí, že ani netušil, že bude vznesené obvinenie voči konateľovi spoločnosti KTAG. Kisku na tlačovej konferencii expremiér označil za podvodníka a klamára. Vyzývať prezidenta na odstúpenie už podľa Ficových slov nemá význam, keďže o mesiac budú voľby. Opätovne Kiskovi vyčítal aj lety do Popradu či to, že nebol medzinárodne akceptovaný.



Kiska v piatok vyhlásil, že trestné stíhanie konateľa spoločnosti KTAG je Ficovou pomstou za to, že mu Kiska odkázal, že ho nevymenuje za predsedu ústavného súdu, a teda mu odmietol politický dôchodok na ústavnom súde. Podľa Kiskových slov hrozí trestné stíhanie aj jemu po skončení prezidentského mandátu. Obvineného konateľa aj Kisku bude vo veci stíhania zastupovať Daniel Lipšic. Kiska hovoril na tlačovej konferencii aj o jeho vydieraní a zastrašovaní z Ficovej strany.



V prípade daňových káuz spájaných s prezidentom SR Andrejom Kiskom obvinili konateľa firmy KTAG Eduarda K. Stíhanie sa má týkať neoprávnenej vratky DPH vo výške 146.000 eur, ktorú si KTAG vypýtala od štátu. KTAG platila Kiskovi prezidentskú kampaň a sumu si potom dala do nákladov. Daňový úrad to však neuznal. V minulosti bol na poste konateľa firmy i sám prezident. Kým zastáva svoj úrad, nie je ho možné obviniť.